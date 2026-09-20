Güvenlik kamerası kaydetti! Bodrum'da 2 köpeği ezip giden sürücünün kimliği belirlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Güvenlik kamerası kaydetti! Bodrum'da 2 köpeği ezip giden sürücünün kimliği belirlendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güvenlik kamerası kaydetti! Bodrum\'da 2 köpeği ezip giden sürücünün kimliği belirlendi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bodrum Dirmil Mahallesi'nde 14 Eylül'de yol kenarında yatan iki köpeğin üzerinden bir otomobil geçti; sürücü durmadan uzaklaştı. Görüntüler bir binanın kamerasına yansıdı. Köpeklerden günlerdir haber alamayan mahalle sakinleri karakola başvurunca Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Kimliği belirlenen sürücünün Ankara'da bulunduğu saptandı, yakalanması için çalışma sürüyor.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, adı öğrenilemeyen sürücü, otomobiliyle 2 köpeğin üzerinden geçip yoluna devam etti. Güvenlik kamerasına yansıyan olayla ilgili Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Olay, 14 Eylül'de, Bodrum ilçesi Dirmil Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, yol kenarında yatan 2 köpeğin üzerinden geçti. Sürücü yoluna devam ederken, can havliyle ayağa kalkan köpekler bölgeden uzaklaştı. Olay anı ise bir binanın güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

MAHALLELİ ŞİKAYETÇİ OLDU

Olayın ardından duruma tepki gösteren mahalleli, 4 gündür görmedikleri ve haber alamadıkları köpeklerin hayatlarından endişe ettiklerini belirterek, polis merkezine gidip şikayette bulundu.

ŞÜPHELİNİN ANKARA'DA OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonrası kimliği saptanan şüphelinin Ankara'da olduğu tespit edildi. Şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Kaynak: DHA
Cumhuriyet BaşsavcılığıGüvenlik KamerasıHayvan HaklarıAnkaraBodrumGüncelEylülSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Mert Soylu Mert Soylu:
    YAZIKLAR!!! OLSUN SENİN İNSANLIĞINA ALLAH'IN ADALETİ ŞAŞMAZ.... 2 0 Yanıtla
  • Tekin Hazırcı Tekin Hazırcı:
    Toplumun hali içler acısı cehalet ve canilik olarak 2 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kaydıraktan düşen inşaat işçisi hayatını kaybetmişti Mahkeme takipsizliği bozdu, soruşturma yeniden başladı Kaydıraktan düşen inşaat işçisi hayatını kaybetmişti! Mahkeme takipsizliği bozdu, soruşturma yeniden başladı
Çin’i karıştıran stant Modellerin ayaklarını soktuğu içecek 364 liraya satıldı Çin'i karıştıran stant! Modellerin ayaklarını soktuğu içecek 364 liraya satıldı
Fenerbahçe, Euroleague Süper Kupa’da üçüncü oldu Fenerbahçe, Euroleague Süper Kupa'da üçüncü oldu
HSK’nın görevden uzaklaştırdığı savcı Uçuk’un ifadesi ortaya çıktı HSK’nın görevden uzaklaştırdığı savcı Uçuk'un ifadesi ortaya çıktı
Beyaz Saray’dan yeni kuvvet kararı: Yapay zeka için özel birim geliyor Beyaz Saray'dan yeni kuvvet kararı: Yapay zeka için özel birim geliyor
Okan Buruk’a büyük şok Maç 3-0 olunca Galatasaray taraftarı çıldırdı Okan Buruk'a büyük şok! Maç 3-0 olunca Galatasaray taraftarı çıldırdı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan BM Genel Kurulu’na katılacak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan BM Genel Kurulu'na katılacak
18:18
Macaristan Başbakanı Peter Magyar’a festivalde saldırı
Macaristan Başbakanı Peter Magyar'a festivalde saldırı
18:08
Kadir İnanır’ın yaklaşık 1 milyar TL’lik servetinin ayrıntıları ortaya çıktı
Kadir İnanır’ın yaklaşık 1 milyar TL’lik servetinin ayrıntıları ortaya çıktı
17:42
Ukrayna, Rusya’nın başkenti Moskova’daki petrol rafinerisini vurdu
Ukrayna, Rusya’nın başkenti Moskova’daki petrol rafinerisini vurdu
17:30
Olay yaratacak iddia Sane, Okan Buruk’u şikayet etti
Olay yaratacak iddia! Sane, Okan Buruk'u şikayet etti
17:17
Trump’tan İran’a sürpriz mesaj “Pezeşkiyan ile görüşmeye hazırım“ dedi, masadaki seçenekleri açıkladı
Trump'tan İran'a sürpriz mesaj! "Pezeşkiyan ile görüşmeye hazırım" dedi, masadaki seçenekleri açıkladı
16:42
Bunu yapan insan olamaz Önce eşini öldürdü sonra sokakta dehşet saçtı
Bunu yapan insan olamaz! Önce eşini öldürdü sonra sokakta dehşet saçtı
16:02
Canlı anlatım: Kadıköy’de sekizinci gol geldi
Canlı anlatım: Kadıköy'de sekizinci gol geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.09.2026 18:45:41. #7.12#
SON DAKİKA: Güvenlik kamerası kaydetti! Bodrum'da 2 köpeği ezip giden sürücünün kimliği belirlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement