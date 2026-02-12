Bodrum'da 2 Köpek Tüfekle Vuruldu - Son Dakika
Bodrum'da 2 Köpek Tüfekle Vuruldu

Bodrum\'da 2 Köpek Tüfekle Vuruldu
12.02.2026 16:59
Bodrum'da 2 köpek tüfekle öldürüldü, 1 kişi gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde 2 köpek, tüfekle vurularak öldürüldü. Olaya ilişkin 1 kişi, jandarma tarafından gözaltına alındı.

Olay, saat 12.00 sıralarında, Güvercinlik Mahallesi'nde meydana geldi. Yolda kanlar içerisinde hareketsiz yatan 2 sokak köpeğini görenler, durumu, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Güvercinlik Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Olay yeri incelemesinde köpeklerin tüfekle vurularak öldürüldüğü belirlendi. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen jandarma ekipleri, 1 şüpheliyi av tüfeğiyle yakalayıp gözaltına aldı.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Hayvan Hakları, Güvenlik, Güncel, Bodrum, Çevre, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bodrum'da 2 Köpek Tüfekle Vuruldu - Son Dakika

SON DAKİKA: Bodrum'da 2 Köpek Tüfekle Vuruldu - Son Dakika
