Bodrum'da 20 Eylül Dünya Temizlik Günü Etkinliği - Son Dakika
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Bodrum'da 20 Eylül Dünya Temizlik Günü Etkinliği

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Bodrum Belediyesi, 20 Eylül Dünya Temizlik Günü'nde yapılan etkinlikte, gönüllüler ve belediye ekipleri ile birlikte sahilde 750 kilogram atık topladı.

20.09.2024 17:49  Güncelleme: 17:57
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(MUĞLA)- Bodrum Belediyesi, 20 Eylül Dünya Temizlik Günü'nde Gümbet Dolgu Alanı, Dayılar Sokak ve Değirmen Mevkii'ni temizledi.

Temizlik İşleri Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleşen etkinlikte; Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Tanju Aksu, zabıta, Destek Hizmetleri ve Park ve Bahçeler Müdürlükleri'nden personel, sivil toplum kuruluşları gönüllüleri ve vatandaşlar katıldı.

"Mis Gibi 1 Bodrum" gönüllülerinin de yer aldığı etkinlik, Gümbet Dolgu Alanı, Dayılar Sokak ve Değirmen Mevkii'nde yapıldı. Gönüllüler ve belediye ekipleri sahilde bulunan sigara izmaritlerini topladı. Çoğunluğu tek kullanımlık cam ve plastik atıklardan oluşan 750 kilogram atık, Bodrum Belediyesi Birinci Sınıf Atık Getirme Merkezine götürüldü.

Etkinlikte "Mis Gibi 1 Bodrum" gönüllüleri, sigara izmaritine dikkat çekmek için farkındalık çalışması yaptı.

Bodrum\'da 20 Eylül Dünya Temizlik Günü Etkinliği
Kaynak: ANKA

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SON DAKİKA: Bodrum'da 20 Eylül Dünya Temizlik Günü Etkinliği - Son Dakika
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