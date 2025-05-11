Bodrum\'da 20. Uçurtma Festivali Coşkuyla Kutlandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 20. Uçurtma Festivali düzenlendi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum Kaymakamlığı ve Bodrum Belediyesinin destekleriyle bu yıl 20'ncisi düzenlenen festival, Gümbet Değirmenler mevkisinde yapıldı.

Festivale, Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, Bodrum Belediye Başkanvekili Kanat Özsert, eski bakan İmren Aykut, oyuncu Seray Sever, organizasyon yetkilisi Miyase Karlıova ile binlerce kişi çocuklarıyla katıldı.

Festivalde müzik ve dans gösterileri yapıldı.

Ücretsiz ikramların da olduğu etkinlikte, düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri protokol üyelerince verildi. Etkinlikte Kemal Durmaz İlkokulu ve Ortaokulu yararına üzerinde Atatürk resmi olan uçurtmalar satıldı.

Tüm annelerin Anneler Günü'nü kutlayan Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, festivale katkı sağlayanlara teşekkür etti.