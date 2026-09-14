Bodrum’da 2026-2027 eğitim öğretim yılı törenle başladı - Son Dakika
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Bodrum’da 2026-2027 eğitim öğretim yılı törenle başladı

Bodrum’da 2026-2027 eğitim öğretim yılı törenle başladı
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Bodrum'da 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. "İlköğretim Haftası" programında ise öğrenciler şiir ve halk oyunları gösterileri sundu, 1. sınıf öğrencilerine "Okula Hoş Geldin" hediyeleri verildi.

(MUĞLA) - Bodrum'da 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. "İlköğretim Haftası" programında ise öğrenciler şiir ve halk oyunları gösterileri sundu, 1. sınıf öğrencilerine "Okula Hoş Geldin" hediyeleri verildi.

Yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla Bodrum'da binlerce öğrenci tüm yurtta olduğu gibi dersbaşı yaptı. İlk gün etkinlikleri kapsamında Belediye Meydanı'nda düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Törene; Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, İlçe Milli Eğitim Müdürü Özcan Kuşcu, İlçe Emniyet Müdürü Mahir Gökmen, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Kamil İncebacak, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri, gaziler, öğrenciler, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.

"İLKÖĞRETİM HAFTASI" KUTLANDI

İlköğretim Haftası kutlama programı ise Güler Mustafa Kızılağaç İlkokulu'nda gerçekleştirildi. Buradaki programa; Kaymakam Ali Sırmalı, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Özcan Kuşcu, İlçe Müftüsü İsa Sağlam, Çarşı Mahalle Muhtarı Zerrin Muğlalı, Güler Mustafa Kızılağaç İlkokul Müdürü Erkan Güngör, kurum amirleri, belediye meclis üyeleri, gaziler, siyasi parti temsilcileri, basın mensupları, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Program, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve şehitlerin manevi huzurunda yapılan bir dakikalık saygı duruşu ve ardından okunan İstiklal Marşı ile başladı.

GÖSTERİLER YAPILDI, ŞİİRLER OKUNDU

Konuşmaların da yapıldığı programda Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Özcan Kuşcu ve Okul Müdürü Erkan Güngör, yeni eğitim-öğretim yılının tüm öğrencilere, öğretmenlere ve velilere hayırlı olması temennisinde bulunarak başarı dileklerini iletti.

Protokol konuşmalarının ardından sahne alan öğrenciler sergiledikleri gösterilerle törene renk kattı. 2-E Sınıfı öğrencileri Karadeniz yöresi potpuri halk oyunları gösterisi sunarken 3-B Sınıfı öğrencilerden Efe Çepni de "İlköğretim Haftası" isimli şiiri okudu. Ayrıca 2-D Sınıfı öğrencileri "Ay Yıldızlı Bayrağım" başlıklı bayrak gösterisi gerçekleştirdi.

Programın son bölümünde okula yeni başlayan 1. sınıf öğrencilerine "Okula Hoş Geldin" hediyeleri takdim edildi. Kutlama programı; protokol üyeleri, öğretmen ve öğrencilerin birlikte 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk zilini çalmalarının ardından sona erdi.

Programın ardından ilçe protokolü sınıfları da ziyaret ederek ilk ders gününde öğrencilere başarılar diledi. Öğretmenlerle de bir araya gelen protokol üyeleri, tüm eğitim camiasına iyi bir eğitim öğretim yılı temennisinde bulundu.

Kaynak: ANKA

Eğitim Öğretim Yılı, Kültür Sanat, Bodrum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bodrum’da 2026-2027 eğitim öğretim yılı törenle başladı - Son Dakika

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