Bodrum'da 106 Ton Atık Geri Dönüşüme Kazandırıldı - Son Dakika
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Bodrum'da 106 Ton Atık Geri Dönüşüme Kazandırıldı

06.07.2026 12:07  Güncelleme: 13:10
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Bodrum Belediyesi, 2026 yılında 106 bin 345 kilogram atığı kaynağında ayrı toplayarak geri dönüşüme kazandırdı. Çalışmalarla 48 ton karbondioksit eşdeğeri emisyonun önüne geçildi.

(MUĞLA) - Bodrum Belediyesi, 2026 yılı içinde 106 bin 345 kilogram atığı kaynağında ayrı toplayarak geri dönüşüme kazandırdı. Çalışmalarla yaklaşık 48 ton karbondioksit eşdeğeri emisyonun önüne geçildi.

Bodrum Belediyesi tarafından doğal kaynakların korunması, çevre kirliliğinin azaltılması ve sürdürülebilir kent yönetimi hedefleri doğrultusunda gerçekleştirilen çalışmalar aralıksız devam ediyor. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında 2026 yılı içerisinde toplam 106 bin 345 kilogram atık, çevreye karışmadan kaynağında ayrı toplandı. Toplanan atıkların tamamı geri dönüşüm ve geri kazanım süreçlerine yönlendirildi.

Türlerine göre 52 bin 540 kg cam atığı, 41 bin 825 kg tekstil atığı, 7 bin 980 kg karışık ambalaj atığı, yaklaşık 3 bin kg elektrikli ve elektronik atık, yaklaşık 400 kg bitkisel atık yağ, yaklaşık 400 kg atık ilaç ve yaklaşık 200 kg atık pil ve akümülatör toplanarak geri dönüşüme kazandırıldı. Çalışmalar sayesinde yaklaşık 48 ton CO² eşdeğeri emisyon azaltımı sağlanırken, bunun yaklaşık 800 ağacın yıllık karbon tutumuna eşdeğer olduğu hesaplandı.

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, "Atık değil, kaynak" anlayışıyla atıkların kaynağında ayrıştırılması ve geri dönüşüme kazandırılması kapsamındaki çalışmalarını sürdürecek.

Kaynak: ANKA

Güncel, Bodrum, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bodrum'da 106 Ton Atık Geri Dönüşüme Kazandırıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bodrum'da 106 Ton Atık Geri Dönüşüme Kazandırıldı - Son Dakika
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