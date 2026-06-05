Bodrum Belediyesi, 2026 Yılı Başından Bu Yana 45 Kaçak Yapıyı Yıktı - Son Dakika
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Bodrum Belediyesi, 2026 Yılı Başından Bu Yana 45 Kaçak Yapıyı Yıktı

05.06.2026 15:03  Güncelleme: 16:05
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Bodrum Belediyesi, 2026 yılı başından bu yana 36'sı İmar Kanunu, 9'u Gecekondu Kanunu kapsamında olmak üzere toplam 45 kaçak yapıyı yıktı. Başkan Mandalinci, kaçak yapılaşmaya karşı tavizsiz mücadele vurgusu yaptı.

(MUĞLA)- Bodrum Belediyesi, 2026 yılı başından bu yana 3194 Sayılı İmar Kanunu kapsamında 36; 775 Sayılı Gecekondu Kanunu kapsamında 9 olmak üzere toplam 45 kaçak yapıda yıkım gerçekleştirdi.

Bodrum Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin koordinasyonunda sürdürülen yıkım çalışmalarında, son olarak Peksimet Mahallesi Kadıkalesi Mevkii ile Yalıkavak Mahallesi'nde bulunan kaçak yapı yıkıldı. Ekipler, yıkım kararı bulunan Akyarlar Mahallesi'ndeki bir sitede de incelemelerde bulundu. Bölgedeki kaçak eklentilerin kaldırılmasına yönelik çalışma kapsamında ev sahiplerinin söz konusu imalatları 10 gün içerisinde kaldıracaklarına ilişkin taahhütte bulunmaları üzerine yıkım işlemi ertelendi. Yasal süreçleri tamamlanan ve yıkım kararı bulunan kaçak yapılarla ilgili çalışmaların belirlenen plan doğrultusunda devam edeceği bildirildi.

SAHA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, kaçak yapılaşmayla mücadelenin kentin geleceği açısından büyük önem taşıdığını belirterek, "Bodrum'un doğal güzelliklerini, tarihi dokusunu ve yaşam kalitesini korumak adına kaçak yapılaşmaya karşı tavizsiz duruşumuzu sürdürüyoruz. Yasal süreçleri tamamlanan kaçak yapılarla ilgili işlemleri kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz. Daha yaşanabilir ve sürdürülebilir bir Bodrum için ekiplerimiz sahada çalışmalarını aralıksız sürdürüyor" diye konuştu.

Bodrum Belediyesi, kentin doğal, tarihi ve kültürel dokusunun korunması amacıyla kaçak yapılaşmaya karşı denetim ve yasal işlemlerini sürdüreceğini, ilgili müdürlüklerin koordinasyonunda yürütülen çalışmaların ilçe genelinde devam edeceğini belirtti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bodrum Belediyesi, 2026 Yılı Başından Bu Yana 45 Kaçak Yapıyı Yıktı - Son Dakika

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