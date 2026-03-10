Bodrum'da 21 Kaçak Göçmen ve 1 Kaçakçı Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bodrum'da 21 Kaçak Göçmen ve 1 Kaçakçı Yakalandı

Bodrum\'da 21 Kaçak Göçmen ve 1 Kaçakçı Yakalandı
10.03.2026 21:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Bodrum ilçesinde lastik botla yurt dışına çıkmaya çalışan 21 kaçak göçmen yakalandı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan aralarında çocuklarında bulunduğu lastik bot içerisindeki 21 kaçak göçmen ile 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı 9 Mart saat 04.10'da Bodrum açıklarında fiber karinalı lastik botta kaçak göçmen olduğunu tespit etti. Bölgeye sevk edilen ekipler hareketli lastik botu durdurdu. İçerisinden 6'sı çocuk 21 kaçak göçmen ile 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: DHA

Sahil Güvenlik, Yerel Haberler, Güvenlik, Güncel, Göçmen, Bodrum, Muğla, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bodrum'da 21 Kaçak Göçmen ve 1 Kaçakçı Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Babasının arabasını alan çocuk sürücü kenti birbirine kattı Babasının arabasını alan çocuk sürücü kenti birbirine kattı
Netanyahu’nun önüne sunuldu İsrail’in asıl korktuğu şey İran değilmiş Netanyahu'nun önüne sunuldu! İsrail'in asıl korktuğu şey İran değilmiş
Komşuda büyük panik Erbil’e düşen İHA patladı Komşuda büyük panik! Erbil'e düşen İHA patladı
İsrail’den İran’a büyük hava saldırısı 4 şehir aynı anda vuruldu İsrail'den İran'a büyük hava saldırısı! 4 şehir aynı anda vuruldu
İran ABD’nin hamlesine meydan okudu: Füzelerimiz yok ederse şikayet etmeyin İran ABD'nin hamlesine meydan okudu: Füzelerimiz yok ederse şikayet etmeyin
İran: İsrail ve ABD büyükelçilerini sınır dışı eden ülkeler Hürmüz Boğazı’ndan geçebilir İran: İsrail ve ABD büyükelçilerini sınır dışı eden ülkeler Hürmüz Boğazı'ndan geçebilir

21:02
Galatasaray’ın yıldızından Şampiyonlar Ligi’nde ilk
Galatasaray'ın yıldızından Şampiyonlar Ligi'nde ilk
20:43
Canlı anlatım: Dev maçta tek gol var
Canlı anlatım: Dev maçta tek gol var
20:04
Trabzonspor Yardımcı Antrenörü Orhan Kaynak hayatını kaybetti
Trabzonspor Yardımcı Antrenörü Orhan Kaynak hayatını kaybetti
19:43
Devrim Muhafızları’ndan yeni Hürmüz Boğazı tehdidi
Devrim Muhafızları'ndan yeni Hürmüz Boğazı tehdidi
19:26
Elindeki oyuncak silahı, metrodaki insanlara doğrulttu
Elindeki oyuncak silahı, metrodaki insanlara doğrulttu
18:46
Almanya Başbakanı Merz: İran hedeflerinin çoğunu paylaşıyoruz
Almanya Başbakanı Merz: İran hedeflerinin çoğunu paylaşıyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2026 21:52:24. #.0.4#
SON DAKİKA: Bodrum'da 21 Kaçak Göçmen ve 1 Kaçakçı Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.