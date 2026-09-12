Bodrum'da 22 okulda bakım onarım, 39 okulda çevre düzenlemesi yapıldı - Son Dakika
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Bodrum'da 22 okulda bakım onarım, 39 okulda çevre düzenlemesi yapıldı

Bodrum\'da 22 okulda bakım onarım, 39 okulda çevre düzenlemesi yapıldı
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Bodrum Belediyesi, yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde ilçedeki okullarda bakım, onarım ve çevre düzenleme çalışması gerçekleştirdi. Ekipler ilçe genelinde 22 okulda çeşitli onarımlar yaparken, ağustos ayı başından bu yana 39 okulda 31 bin 685 metrekarelik alanda ot temizliği tamamlandı.

(MUĞLA)- Bodrum Belediyesi, yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde öğrencilerin daha güvenli, temiz ve nitelikli ortamlarda eğitim görmesi amacıyla ilçedeki okullarda bakım, onarım ve çevre düzenleme çalışması gerçekleştiriyor.

Bodrum Belediyesi Destek Hizmetleri ile Park ve Bahçeler müdürlüklerine bağlı ekipler, ilçede bulunan okullardan gelen talepler doğrultusunda bakım onarım çalışmalarını sürdürüyor. Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesindeki Atölyeler Birimi; bakım, onarım ve düzenleme çalışmalarına yaz ayları boyunca devam etti. Ekipler, ilçe genelinde toplam 22 okulda çeşitli çalışmalar gerçekleştirdi.

Çalışmalar kapsamında ihtiyaç duyulan okullara yeni korkuluk demirleri monte edilirken, çatı tamiratı ve yalıtım işlemleri gerçekleştirildi. Sıhhi tesisat arızaları giderildi; kapı ve pencerelerin bakım ve onarımları yapıldı. Okulların ihtiyaçları doğrultusunda yeni banklar yerleştirilirken eskiyen bank ve kamelyaların tamiratları gerçekleştirildi. Okul bahçelerini çevreleyen çit ve tellerin bakım, onarım ve montajları yapıldı. Çatı sökümü ve imalatı ile çatı üstlerinin kapatılmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirildi. Bahçe duvarları boyanırken okul çevresindeki aydınlatmaların bakımları da tamamlandı.

39 OKULDA ÇEVRE DÜZENLEMESİ

Ekipler ayrıca yağmur oluğu montajı, priz ve elektrik arızalarının giderilmesi ile çeşitli basit tamirat ve tadilat çalışmalarını tamamladı. Okulların ihtiyaçları doğrultusunda kitaplık dolapları imal edilirken okul girişleri ve Atatürk büstleri çevresindeki zeytin ağaçlarının bulunduğu alanlarda ahşap kaplama uygulamaları gerçekleştirildi. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri de okullarda budama ve ot temizliği çalışmalarını sürdürüyor. Ağustos ayı başından bu yana 39 okulda çalışmalarını tamamlayan ekipler, toplam 31 bin 685 metrekarelik alanda ot temizliği gerçekleştirdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bodrum'da 22 okulda bakım onarım, 39 okulda çevre düzenlemesi yapıldı - Son Dakika

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