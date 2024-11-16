Bodrum'da 29 Düzensiz Göçmen Yakalandı - Son Dakika
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Bodrum'da 29 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Bodrum\'da 29 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Muğla'nın Bodrum açıklarında 29 düzensiz göçmen yakalandı, 1 kişi göçmen kaçakçısı olarak gözaltına alındı.

16.11.2024 20:48
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Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 29 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçede görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-1) tarafından düzensiz göçmenlerin tespit edilmesi üzerine bölgeye ekip sevk edildi.

Sahil Güvenlik ekipleri, durdurdukları lastik botta, aralarında çocukların da bulunduğu 27 düzensiz göçmeni yakaladı. Operasyonda 1 kişi göçmen kaçakçısı olduğu şüphesiyle gözaltına alındı.

Ekipler, yüzerek Yunanistan'a geçmeye çalışan 2 düzensiz göçmeni daha yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA

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