Sahil Güvenlik Komutanlığı, önceki gün saat 04.30 sıralarında Bodrum açıklarında kaçak göçmenlerin yardım talebinde bulunduğu bilgisinin alınması sonrası harekete geçti. Bölgeye ulaşan ekipler, aralarında 6'sı çocuk olmak üzere 32 kaçak göçmeni kurtardı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Ayrıca bir organizatör de gözaltına alındı.
Son Dakika › Güncel › Bodrum'da 32 Kaçak Göçmen Kurtarıldı - Son Dakika
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