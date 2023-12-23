 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Bodrum'da 4 Bin Yıllık Gelenek Nartugan Kutlamaları - Son Dakika
Üye Girişi

Bodrum'da 4 Bin Yıllık Gelenek Nartugan Kutlamaları

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 4 bin yıllık geleneğin yaşatıldığı 'Nartugan' kutlamaları renkli görüntülere sahne oldu. Etkinlik kapsamında; bando yürüyüşünün ardından yakılan ateşin etrafında müzik eşliğinde eğlenenler, sembolik hayat ağacına renkli çaputlar bağlayıp dilek tuttu.

Bodrum\'da 4 Bin Yıllık Gelenek Nartugan Kutlamaları
23.12.2023 - 18:14,
Abone Ol

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, 4 bin yıllık geleneğin yaşatıldığı 'Nartugan' kutlamaları renkli görüntülere sahne oldu. Etkinlik kapsamında; bando yürüyüşünün ardından yakılan ateşin etrafında müzik eşliğinde eğlenenler, sembolik hayat ağacına renkli çaputlar bağlayıp dilek tuttu.

Nartugan olarak bilinen Yeniden Doğuş Bayramı, her yıl en uzun gecenin yaşanacağı 21 Aralık'ta kutlanıyor. 21 Aralık'ta kentteki kuvvetli sağanak yağmur nedeniyle etkinlikler bugüne ertelendi. Bu kapsamda, Bodrum Belediyesi'nin desteğiyle Gündoğan Mahallesi'nde Nartugan etkinliği düzenlendi. Etkinlik, sembolik Gündoğan Nartugan heykeli önünde bando yürüyüşü ile başladı. Vatandaşların alkışlarla eşlik ettiği bando yürüyüşü sahilde son buldu. Yoğun ilgi gösterilen etkinlikte, sahilde ateş yakıldı. Kutlamaya katılanlar, müzik eşliğinde dans edip, yakılan ateşin etrafında halay çekti. Katılımcılar o anları cep telefonlarıyla görüntüledi. Sembolik hayat ağacına renkli çaput bağlayan vatandaşlar, dilek tuttu. Öte yandan, yarın Kumbahçe Meydanı'nda da Nartugan etkinlikleri yapılacak.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Gündoğan, Aralık, Bodrum, Kültür, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bodrum'da 4 Bin Yıllık Gelenek Nartugan Kutlamaları - Son Dakika


18:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Yakında açıklayacağız' diyerek İstanbul adayları için 3 kriter sıraladı Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yakında açıklayacağız" diyerek İstanbul adayları için 3 kriter sıraladı
17:41
Taksiciler TAG sürücüsü yaşlı adamı tehdit etti: Bir daha görürsem seni bu arabaya gömerim Taksiciler TAG sürücüsü yaşlı adamı tehdit etti: Bir daha görürsem seni bu arabaya gömerim
17:12
Kocaeli Kuzey Marmara Otoyolu'nda tır şoförü rehin alındı Kocaeli Kuzey Marmara Otoyolu'nda tır şoförü rehin alındı
16:35
Şehit Yasin Karaca'nın baba evini devlet yeniden yaptıracak Şehit Yasin Karaca'nın baba evini devlet yeniden yaptıracak
16:25
Ancelotti kararını verdi! 2024 Arda'nın yılı olacak Ancelotti kararını verdi! 2024 Arda'nın yılı olacak
16:02
13 yıllık husumet nedeniyle oto tamircisine kurşun yağdırdı 13 yıllık husumet nedeniyle oto tamircisine kurşun yağdırdı
15:42
Büyükçekmece'de bir apartmanın önünde el bombası bulundu Büyükçekmece'de bir apartmanın önünde el bombası bulundu
15:33
Atilla Taş, polise mukavemet gösterdiği gerekçesiyle tutuklandı Atilla Taş, polise mukavemet gösterdiği gerekçesiyle tutuklandı

Son Dakika
18:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yakında açıklayacağız" diyerek İstanbul adayları için 3 kriter sıraladı
17:41 Taksiciler TAG sürücüsü yaşlı adamı tehdit etti: Bir daha görürsem seni bu arabaya gömerim
17:12 Kocaeli Kuzey Marmara Otoyolu'nda tır şoförü rehin alındı
16:35 Şehit Yasin Karaca'nın baba evini devlet yeniden yaptıracak
16:25 Ancelotti kararını verdi! 2024 Arda'nın yılı olacak
16:02 13 yıllık husumet nedeniyle oto tamircisine kurşun yağdırdı
15:42 Büyükçekmece'de bir apartmanın önünde el bombası bulundu
15:33 Atilla Taş, polise mukavemet gösterdiği gerekçesiyle tutuklandı
15:28 Doğuştan çift rahmi olan kadın, iki bebeği iki ayrı günde doğurdu
15:10 Pereira: İkisi de derbide markaj altında tutulacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2023 18:36:00. #1.13#
SON DAKİKA: Bodrum'da 4 Bin Yıllık Gelenek Nartugan Kutlamaları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement