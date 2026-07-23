Bodrum'da Saadet Canbaz Anaokulu Açılışa Hazırlanıyor - Son Dakika
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Bodrum'da Saadet Canbaz Anaokulu Açılışa Hazırlanıyor

23.07.2026 12:42  Güncelleme: 13:55
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Bodrum Belediyesi ve hayırsever iş birliğiyle Turgutreis'te inşa edilen Saadet Canbaz Anaokulu, 64 öğrenci kapasiteli olup 2026-2027 eğitim öğretim yılında açılacak.

(MUĞLA) - Bodrum Belediyesi ile hayırsever Nazmi Canbaz'ın katkılarıyla Turgutreis'te yapımı tamamlanan 64 öğrenci kapasiteli Saadet Canbaz Anaokulu'nda son hazırlıklar sürüyor. Okulun, 2026-2027 eğitim öğretim yılında hizmete açılması planlanıyor.

Turgutreis Bahçelievler Mahallesi'nde inşa edilen Bodrum Belediyesi Saadet Canbaz Anaokulu'nda açılış öncesi son düzenlemeler gerçekleştiriliyor. Bodrum Belediyesi ile bağışçıların iş birliğiyle kente kazandırılan anaokulunda çalışmalar son aşamaya geldi.

Belediyenin ilgili müdürlükleri, koordineli şekilde yürüttükleri çalışmalar kapsamında yapısal eksiklikleri giderirken çevre düzenlemelerini de tamamlıyor.

Fen İşleri Müdürlüğü'nün kontrolünde ana yapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından çocukların güvenliği için korkuluk montajları yapıldı, yapısal rötuşlar ve inşaata ilişkin eksiklikler giderildi.

64 ÖĞRENCİ KAPASİTELİ OLACAK

Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından ise çocukların güvenli ve nitelikli açık alanlarda vakit geçirebilmesi için peyzaj ve bahçe düzenlemeleri ile yumuşak zeminli oyun alanları hazır hale getirildi. 4 derslik, 64 öğrenci kapasitesine sahip okulda; öğretmenler odası, idare odası, mutfak, yemekhane, peyzaj düzenlemesi ve oyun etkinlik alanının yanı sıra özel gereksinimli bireylerin tüm alanlara kolaylıkla erişim sağlayabilmesi için erişime uygun asansör bulunuyor.

Saadet Canbaz Anaokulu'nun, 2026-2027 eğitim öğretim yılında hizmete alınması hedefleniyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bodrum'da Saadet Canbaz Anaokulu Açılışa Hazırlanıyor - Son Dakika

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