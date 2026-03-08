Bodrum'da Alkollü Sürücü Kaza Yaptı - Son Dakika
Bodrum'da Alkollü Sürücü Kaza Yaptı

08.03.2026 12:19
Bodrum'da alkollü sürücünün aracı lastik mağazasına çarpıp devrildi, 3 yaralı var.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, alkollü sürücünün kullandığı otomobilin oto lastik satış mağazasına çarpıp devrildiği kazada 1'i ağır, 3 kişi yaralandı. Kaza, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 01.00 sıralarında Bitez Kavşağı'nda meydana geldi. Harun A.'nın (32) kullandığı 20 ABG 819 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki oto lastik satış mağazasına çarpıp, devrildi. Kazada Harun A. ile yanındaki Hüzeyma A. (22) ve Berkay T. (29) araçta sıkıştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından çevre hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 1.21 promil alkollü olduğu belirlenen otomobil sürücüsü Harun A.'nın durumunun ağır olduğu bildirildi.

Bu arada kaza, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber - Kamera: Fırat AKAY/ BODRUM (Muğla),

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Bodrum, Güncel, Kaza, Son Dakika

