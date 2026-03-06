Bodrum'da Altyapısı Tamamlanan Cadde ve Sokaklarda Üstyapı Çalışmaları Başladı

(MUĞLA) - Bodrum Belediyesi, ilçede farklı kurumlar tarafından yürütülen altyapı çalışmalarının tamamlandığı cadde ve sokaklarda üstyapı çalışmalarına başladı.

Belediye ekipleri, Bodrum'un farklı mahallelerinde tamamlanan altyapı çalışmalarının ardından üstyapı çalışmalarına hız verdi. Yaptığı inceleme ve açıklamalarda günü kurtarmak değil, geleceğe yönelik planlamalarla çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, "Üstyapı çalışmalarını Bodrum'a yakışır, bütüncül projelerle hayata geçiriyoruz" dedi.

Bergamut Caddesi'nde çalışmalar başladı

Ana isale hattında patlamaların yaşandığı Bitez Bergamut Caddesi'nde, MUSKİ ekiplerinin su hattını yenilemesinin ardından AYDEM, Telekom ve Superonline ekipleri de çalışmalarını tamamladı. Altyapı çalışmalarının tamamlanmasıyla Bodrum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, caddede bütüncül bir görünüm oluşturmak amacıyla üstyapı çalışmalarına başladı.

Bergamut Caddesi'nin Zakkum Caddesi kesişiminden Pınarlı Caddesi kesişimine kadar olan bölümünde yol söküm çalışmalarına başlanırken, çalışmaların tamamlanmasının ardından sıcak asfalt serimi ve kaldırım düzenlemeleri yapılacak.

Gökpınar-Yeniköy yolu artık daha güvenli

Mandalinci'nin saha ziyaretleri sırasında incelemelerde bulunduğu Gökpınar ile Yeniköy Mahallesi arasındaki yolda yapılan menfez ve köprü çalışmaları da tamamlandı. Çalışmalarla özellikle yağışlı havalarda oluşan risklerin ortadan kaldırıldığı belirtildi.

Taşkınlar sonrası bazı cadde ve sokaklara müdahale edildi

Geçen haftalarda etkili olan yağışların ardından bazı noktalarda yaşanan taşkınlar sonrası ekipler çalışmalarını hızlandırdı. Bitez Mahallesi'nde taşkın yaşanan Mersinli ve Şah Caddeleri'nde, Akyarlar Mahallesi 4349 Sokak'ta, Yalıkavak Mahallesi 6065 ve 6078 Sokakları'nda bulunan yağmur suyu hatları ve mazgallarda bakım, onarım ve yenileme çalışmaları gerçekleştirildi. Ekipler ayrıca, Kızılağaç Mahallesi'nde yaşanan taşkın sonrası Palalılar Sokak'ta beton yol çalışması gerçekleştirdi.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Muğla Büyükşehir Belediyesi ile birlikte Koyunbaba Mahallesi Çukurbük mevkiinde taşkın yaşanan bölgede drenaj çalışması da gerçekleştirdi. Çalışmaların tamamlandığı bölgelerde üstyapı çalışmalarının devam edeceği belirtildi.

Asfalt çalışmaları devam ediyor

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Çiftlik Mahallesi Generler Caddesi ve Kocaköseler Sokak'ta asfalt serim çalışmalarını tamamlarken; finişerle asfalt serimi ve yol düzenleme çalışmaları belirlenen plan doğrultusunda kent genelinde devam ediyor. Ekipler ayrıca, Bodrum genelinde farklı dış etkenler nedeniyle yollarda oluşan bozulmalara da yama asfalt çalışmalarıyla müdahale ediyor.