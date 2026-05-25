Bodrum'da Anne ve Kız Cinayeti Davasında Cezalar Açıklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bodrum'da Anne ve Kız Cinayeti Davasında Cezalar Açıklandı

25.05.2026 13:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Andrej Kuslevic, Rus anne ve kızını tasarlayarak öldürdüğü gerekçesiyle 2 kez ağırlaştırılmış müebbet aldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Rus anneyle kızının silahla öldürülmesine ilişkin davada tutuklu yargılanan sanığa verilen 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının gerekçesi açıklandı.

Bodrum 2. Ağır Ceza Mahkemesince, eski eşi Irina Dvizova ile kızı Dayana'yı tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan Andrej Kuslevic hakkında verilen kararın gerekçesi yazıldı.

Kararda, sanığın savunmalarının hayatın olağan akışına aykırı bulunduğu ve dosyadaki delillerle örtüşmediği vurgulandı.

Sanığın, maktul Irina Dvizova'nın isteği üzerine onun aracıyla Ankara'ya gittiği yönündeki savunmasına itibar edilmediği belirtilen kararda, sanık ile maktul arasında geçmişe dayanan husumet bulunduğu, maktulün sanık hakkında uzaklaştırma kararları aldırdığı ifade edildi.

Kararda, Türkiye'ye giriş yaptıktan sonra aracına sahte plaka taktığı belirlenen sanığın, olayın ardından maktullerin evinden Irina Dvizova'ya ait araçla ve 5 yaşındaki oğluyla ayrıldığı kaydedildi.

Kararda, sanığın daha sonra oğlunu bir otele bırakarak cesetlerin bulunduğu bölgeye gittiği, ardından kendi aracını almak amacıyla taksiyle maktulün evinin bulunduğu bölgeye geçtiği belirtildi.

Kamera kayıtları, otel giriş-çıkış görüntüleri ve Plaka Tanıma Sistemi (PTS) verilerinin sanığın hareketlerini doğruladığına işaret edilen kararda, sanığın olay sonrası delilleri ortadan kaldırmaya yönelik sistematik adımlar attığı ifade edildi.

Kararda, sanığın maktule ait araçla Ankara'ya giderek aracı Esenboğa Havalimanı'nda bıraktığı, tek yönlü uçak bileti aldığı ve dönüş bileti bulunmadığı belirtilerek, maktule ait araçta maktullerin kan izlerinin tespit edildiği anlatıldı.

Sanığın bu hususlarda makul açıklama yapamadığı aktarılan açıklamada, tüm deliller birlikte değerlendirildiğinde sanığın baştan itibaren öldürme kastı ve planıyla hareket ettiğine, kaçış sürecini de önceden organize ettiğine kanaat getirildiği bildirildi.

Gerekçeli kararda, cinayetin tasarlanarak işlendiği sonucuna varıldığı ifade edildi.

Olay

Bodrum'da yaşayan Irina Dvizova ile kızı Dayana'nın, İçmeler mevkisinde Tavşanburnu yolu kenarındaki dik yamaçta 28 Kasım 2023'te 3 metre arayla çarşafa sarılı cesetleri bulunmuştu. Silahla öldürüldüğü belirlenen anne ile kızının katil zanlısının eski eşi Andrej Kuslevic olduğu, şüphelinin 5 yaşındaki oğulları M.K'yi de yanına alarak yurt dışına çıktığı saptanmıştı.

Rus uyruklu anne ile kızın cenazeleri, 13 Aralık 2023'te yakınları tarafından teslim alınmış, zanlı hakkında kırmızı bültenle arama kararı çıkarılmıştı. Almanya'da yakalanan Andrej Kuslevic, 6 Şubat'ta Türkiye'ye iade edilmişti.

Bodrum 2. Ağır Ceza Mahkemesince tutuklu yargılanan Andrej Kuslevic'e 13 Mayıs'taki karar duruşmasında "boşandığı eşe karşı tasarlayarak öldürme" ve "çocuğu veya beden ya da ruh bakımından kendini savunamayacak kişiye karşı tasarlayarak öldürme" suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmişti.

Kaynak: AA

3. Sayfa, Güvenlik, Cinayet, Güncel, Dünya, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bodrum'da Anne ve Kız Cinayeti Davasında Cezalar Açıklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kılıçdaroğlu’na eski kurmaylarından çok sert tepki: Acizsiniz, atanmışsınız Kılıçdaroğlu'na eski kurmaylarından çok sert tepki: Acizsiniz, atanmışsınız
“Geliyor Kılıçdaroğlu“ şarkısını yapan Onur Akın, tarafını belli etti "Geliyor Kılıçdaroğlu" şarkısını yapan Onur Akın, tarafını belli etti
Kılıçdaroğlu cephesinden “Bu akşam genel merkezde olacak“ iddiasına yalanlama Kılıçdaroğlu cephesinden "Bu akşam genel merkezde olacak" iddiasına yalanlama
Özgür Özel polis TOMA’sına çıktı: Makam odasını meraklısına bıraktık Özgür Özel polis TOMA'sına çıktı: Makam odasını meraklısına bıraktık
CHP Genel Merkezi’ne giren Kılıçdaroğlu’nun ekibi çikolata dağıttı CHP Genel Merkezi'ne giren Kılıçdaroğlu'nun ekibi çikolata dağıttı
Dünya Kupası’na yetişecek mi İşte Kerem Aktürkoğlu’nun sahalardan uzak kalacağı süre Dünya Kupası'na yetişecek mi? İşte Kerem Aktürkoğlu'nun sahalardan uzak kalacağı süre

14:04
Dursun Özbek’ten “Icardi’yi bize verme şansınız var mı“sorusuna güldüren yanıt
Dursun Özbek'ten "Icardi’yi bize verme şansınız var mı?"sorusuna güldüren yanıt
13:35
AK Parti’den CHP Genel Merkezi’nin tahliyesine ilişkin ilk yorum: Biz bu olayın bir yerinde değiliz
AK Parti'den CHP Genel Merkezi'nin tahliyesine ilişkin ilk yorum: Biz bu olayın bir yerinde değiliz
13:05
Icardi için yolun sonu Okan Buruk’un raporu ortaya çıktı
Icardi için yolun sonu! Okan Buruk'un raporu ortaya çıktı
12:39
Gazze’deki soykırım saldırılarına katılan İsrail askeri intihar etti
Gazze'deki soykırım saldırılarına katılan İsrail askeri intihar etti
12:38
Gözaltına alınan Serenay Sarıkaya’dan ilk görüntü Karar jet hızında çıktı
Gözaltına alınan Serenay Sarıkaya'dan ilk görüntü! Karar jet hızında çıktı
12:35
CHP’de kritik zirve Özgür Özel, Meclis’te MYK’yı topluyor
CHP’de kritik zirve! Özgür Özel, Meclis'te MYK’yı topluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2026 14:20:33. #7.13#
SON DAKİKA: Bodrum'da Anne ve Kız Cinayeti Davasında Cezalar Açıklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.