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Muğla'nın Bodrum ilçesinde başsız erkek cesedi bulundu - Son Dakika
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde başsız erkek cesedi bulundu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde İslamhaneleri Mahallesi Bank Ev Sitesi sahilinde kıyıda baş kısmı olmayan bir erkek cesedi bulundu. Kimliği belirlenemeyen ceset, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Cesedin, sürüklenme nedeniyle vücudu tahrip olan bir göçmene ait olma ihtimali üzerinde duruluyor.

Muğla\'nın Bodrum ilçesinde başsız erkek cesedi bulundu
07.01.2024 - 22:21,
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde kıyıda baş kısmı olmayan erkek cesedi bulundu.

İslamhaneleri Mahallesi Bank Ev Sitesi sahilinde yürüyüş yapanlar, kıyıda ceset olduğunu fark etti.

İhbarın ardından bölgeye sevk edilen kolluk kuvvetlerince olay yeri ve çevresinde inceleme yapıldı.

Kimliği belirlenemeyen, baş kısmı olmayan erkek cesedi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Cesedin, sürüklenme nedeniyle vücudu tahrip olan göçmene ait olma ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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Bodrum, Muğla, Olay, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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