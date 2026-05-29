Bodrum\'da Bayram Eğlencesi

MUĞLA'nın dünyaca ünlü turistik ilçesi Bodrum'da, Kurban Bayramı'nın 3'üncü gününde sahillerde yoğunluk devam ediyor. Bodrum'da tatilciler, hem denize giriyor hem de plajlarda vakit geçiriyor.

Dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından biri olan Bodrum'da, bayram coşkusu deniz keyfiyle birleşti. İlçe merkezindeki Kumbahçe ve Paşatarlası sahillerinin yanı sıra Yalıçiftlik, Gümbet, Bitez, Ortakent, Göltürkbükü, Gündoğan ve Turgutreis plajlarında yoğunluk yaşandı. Hava sıcaklığının 30, deniz suyu sıcaklığının ise 21 derece olarak ölçüldüğü ilçede, yerli ve yabancı turistler keyifli vakit geçirdi. Bazı tatilciler denize girerken, bazıları da kumsallarda ve şezlonglarda güneşlendi. Çocuklar deniz kıyısında kumla oyunlar oynadı.

Ayrıca yerli ve yabancı turistler çarşıda alışveriş yapıp, tarihi noktaları da ziyaret etti. İlçedeki yoğunluğun bayram tatilinin sonuna kadar devam etmesinin beklendiği belirtildi.