Bodrum'da bayram öncesi sıkı gıda denetimi

(MUĞLA) - Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların ve ilçeyi ziyaret edecek yerli ve yabancı turistlerin sağlıklı, güvenilir gıdaya ulaşabilmesi amacıyla ilçe genelindeki işletme ve restoranlara yönelik denetimlerini sıklaştırdı.

Halk sağlığının korunmasına yönelik denetim ve uygulamalarına bayram öncesi hız veren Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kontrollerini belediyenin gıda mühendisleri eşliğinde gerçekleştirdi. Kapsamlı incelemelerde işletmeler; genel hijyen koşulları, ürünlerin son kullanma tarihleri, muhafaza şartları ve idari yükümlülükler açısından detaylı şekilde değerlendirildi.

Denetimlerde; genel temizliğin yetersiz olması, son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin satışa sunulması, kaldırım üzerine masa koyularak işgale neden olunması, ilaçlama belgesinin ibraz edilememesi ve güncel fiyat tarifesinin bulunmaması gibi çeşitli nedenlerle 15 işletmeye idari işlem uygulanarak, dosyaları encümene sevk edildi.