Bodrum\'da Bayram Yoğunluğu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor.

Bayram tatilini geçirmek için Bodrum'a gelen ziyaretçiler, turistik ilçeyi hareketlendirdi.

Yokuşbaşı Rıza Anter Bulvarı ile Gümbet, Bitez ve Ortakent istikametinde araç yoğunluğu oluştu.

Polis ve jandarma ekiplerinin yolların akıcı hale gelmesi için çalışmaları sürse de bazı noktalarda trafik durma noktasına geldi.

Yoğunluğun bayram tatili boyunca devam etmesi beklenirken, yoğunluk dronla havadan görüntülendi.

Ayrıca ilçeye 22 Mayıs Cuma gününden bu yana 67 bin aracın giriş yaptığı öğrenildi.