Bodrum'da Bıçaklı Saldırı: Eski Sevgili Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
Bodrum'da Bıçaklı Saldırı: Eski Sevgili Adliyeye Sevk Edildi

Bodrum\'da Bıçaklı Saldırı: Eski Sevgili Adliyeye Sevk Edildi
23.04.2026 14:49
Güler B., eski sevgilisi tarafından bıçakla yaralandı. Ersin K. gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde işten dönen Güler B.'yi (54) evinin bahçesinde bıçakla yaralayan eski erkek arkadaşı Ersin K., adliyeye sevk edildi.

Olay, dün saat 17.30 sıralarında Konacık Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi üzerinde meydana geldi. İşten dönen Güler B., evinin bahçesine girdiği sırada bıçaklı saldırıya uğradı. Vücuduna aldığı 4 bıçak darbesiyle kanlar içerisinde yere yığılan Güler B.'nin çığlıklarını duyan oğlu, bahçeye koştuğunda annesini yaralı buldu. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Güler B., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Güler B.'nin hastanede tedavisi devam ederken, polis ekipleri, olay yerinde yaptıkları incelemenin ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Şüphelinin, Güler'in eski erkek arkadaşı Ersin K. olduğu belirlendi. Ersin K. saklandığı evde suç aleti bıçakla yakalandı. Gözaltına alınan Ersin K. hakkında daha önceden Güler B.'ye yönelik uzaklaştırma kararının bulunduğu olduğu ortaya çıktı. Ersin K. polisteki işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edildi. Ersin K.'nin, Güler B.'yi kıskançlık nedeniyle bıçakladığını söylediği öğrenildi.

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bodrum'da Bıçaklı Saldırı: Eski Sevgili Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika

Tanığın iddiası ortalığı karıştıracak: Özgür Özel Özkan Yalım’dan korkuyor, elinde bir şeyler var Tanığın iddiası ortalığı karıştıracak: Özgür Özel Özkan Yalım'dan korkuyor, elinde bir şeyler var
İstanbul Boğazı bugün deniz trafiğine kapatılacak İstanbul Boğazı bugün deniz trafiğine kapatılacak
Kim Kardashian ve Lewis Hamilton, sörf yaparken aşk tazeledi Kim Kardashian ve Lewis Hamilton, sörf yaparken aşk tazeledi
Üsküdar’da 18 yıl önceki cinayet ’kan örneği’ ile çözüldü Üsküdar'da 18 yıl önceki cinayet 'kan örneği' ile çözüldü
NATO Genel Sekreteri Rutte, ASELSAN’ın genç mühendislerinden övgüyle bahsetti NATO Genel Sekreteri Rutte, ASELSAN'ın genç mühendislerinden övgüyle bahsetti
Rıdvan Dilmen’den Fenerbahçe yönetimine sert eleştiri: Böyle bir risk nasıl alınır Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe yönetimine sert eleştiri: Böyle bir risk nasıl alınır?

14:13
Derbi kavgası günler öncesinden başladı Galatasaray’ın açıklamasına Fenerbahçe’den jet yanıt
Derbi kavgası günler öncesinden başladı! Galatasaray'ın açıklamasına Fenerbahçe'den jet yanıt
14:01
Dünya Kupası öncesi Milli Takım’a şok Arda Güler sezonu kapattı
Dünya Kupası öncesi Milli Takım'a şok! Arda Güler sezonu kapattı
13:15
Galatasaray isyan bayrağını çekti: TFF ile ilişkilerimiz askıya alınmıştır
Galatasaray isyan bayrağını çekti: TFF ile ilişkilerimiz askıya alınmıştır
13:10
TBMM Başkanı Kurtulmuş, koltuğunu 6. sınıf öğrencisi İnci’ye devretti İşte verdiği mesaj
TBMM Başkanı Kurtulmuş, koltuğunu 6. sınıf öğrencisi İnci'ye devretti! İşte verdiği mesaj
13:01
İçişleri Bakanı Çiftçi açıkladı Bekçiler ve köy korucuları okullarda görevlendirilecek
İçişleri Bakanı Çiftçi açıkladı! Bekçiler ve köy korucuları okullarda görevlendirilecek
12:48
Azerbaycan’dan İsrail’e “bağımsızlık günü“ kutlaması
Azerbaycan'dan İsrail'e "bağımsızlık günü" kutlaması
SON DAKİKA: Bodrum'da Bıçaklı Saldırı: Eski Sevgili Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
