Bodrum'da Bot Patlaması: Bir Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Bodrum'da Bot Patlaması: Bir Genç Hayatını Kaybetti

09.07.2026 14:26
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Yalıkavak Marina'da bot patlamasında ağır yaralanan Mert Özcan, tedaviye rağmen kurtarılamadı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, botta meydana gelen patlamada ağır yaralanan kişi hayatını kaybetti.

Yalıkavak Marina'da botta yaşanan patlamada ağır yaralanan Mert Özcan (22), tedavi gördüğü Bodrum'daki hastaneden ileri tetkik ve tedavisi için İzmir'deki başka bir hastaneye sevk edildi.

Özcan, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığınca olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Yalıkavak Marina'da demirli bir motoryata ait botta dün temizlik yapıldığı sırada patlama meydana gelmiş, patlamanın ardından botta yangın çıkmış ve Mert Özcan da ağır yaralanmıştı.

Kaynak: AA

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