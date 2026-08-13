Bodrum'da Buz Keyfi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sıcak havadan bunalan çocuklar, sahile getirilen yaklaşık 2 ton buzla ferahladı.

Hava sıcaklığının 40 dereceye yaklaştığı ilçede, serinlemek isteyen kent sakinleri ve tatilciler sahillerde yoğunluk oluşturdu.

Buz satışı yapılan bir işletmenin sahibi Mert Can Meral, Bitez Sahili'ne sıcak havadan bunalan çocukları serinletmek amacıyla buz getirtti.

İlk etapta 500 kilogram buzun döküldüğü sahile çocukların ilgisinin yoğun olması üzerine 1,5 ton daha buz getirildi.

Sahile dökülen buzları gören çocuklar şaşkınlık ve sevinç yaşadı. Bazı çocuklar buz kütlelerinin üzerinde yürüyerek serinlemeye çalışırken, bazıları da buz parçalarıyla oyun oynadı.

Meral, gazetecilere, yaklaşık 3 gündür hava sıcaklıklarının çok yüksek olduğunu söyledi.

Denize geldiğinde çevrede çok sayıda çocuk gördüğünü belirten Meral, "Önce 500 kilo döktürerek çocukları serinletmek istedim. Hepsi çok eğlendi, çok güldü, çok mutlu oldu. Sonra 1,5 ton daha getirip buraya serdik. Şu anda bütün çocukların keyifleri yerinde." dedi.

Meral, çocukları eğlendirmenin mutluluk verdiğini dile getirdi.