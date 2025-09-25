Bodrum\'da Cami Çıkışında Fenalaşan Adam Hastaneye Kaldırıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, öğle namazı sonrası fenalaşarak yere yığılan bir kişi hastaneye kaldırılırken, o anlar caminin güvenlik kamerasına yansıdı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde öğle namazı sonrası Konacık Mahallesi Adayer Caminde namaz sonrası ayağa kalkan bir kişi, kısa süre sonra fenalaşarak yere yığıldı.

NAMAZDAN KALKTI, BİR ANDA YERE YIĞILDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Henüz ismi öğrenilemeyen kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bodrum Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan, olay anı caminin güvenlik kamerasına yansıdı.