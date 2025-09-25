Bodrum'da Cami Çıkışında Fenalaşan Adam Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika
Bodrum'da Cami Çıkışında Fenalaşan Adam Hastaneye Kaldırıldı

Bodrum\'da Cami Çıkışında Fenalaşan Adam Hastaneye Kaldırıldı
25.09.2025 18:59
Bodrum\'da Cami Çıkışında Fenalaşan Adam Hastaneye Kaldırıldı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, öğle namazı ardından fenalaşan bir kişi hastaneye sevk edildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, öğle namazı sonrası fenalaşarak yere yığılan bir kişi hastaneye kaldırılırken, o anlar caminin güvenlik kamerasına yansıdı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde öğle namazı sonrası Konacık Mahallesi Adayer Caminde namaz sonrası ayağa kalkan bir kişi, kısa süre sonra fenalaşarak yere yığıldı.

NAMAZDAN KALKTI, BİR ANDA YERE YIĞILDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Henüz ismi öğrenilemeyen kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bodrum Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan, olay anı caminin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bodrum'da Cami Çıkışında Fenalaşan Adam Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika

SON DAKİKA: Bodrum'da Cami Çıkışında Fenalaşan Adam Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika
