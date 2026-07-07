Bodrum'da Çamlık Cami Önündeki Meydan Düzenleniyor - Son Dakika
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Bodrum'da Çamlık Cami Önündeki Meydan Düzenleniyor

07.07.2026 12:23  Güncelleme: 13:21
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Bodrum Belediyesi, Çamlık Mahallesi'ndeki Çamlık Cami önünde bulunan meydan ve bağlantı yollarında kumlu parke kaplama çalışması başlattı. Yaklaşık 3 bin metrekarelik alanda yürütülen çalışmalarla bölgenin daha düzenli, güvenli ve estetik hale getirilmesi hedefleniyor.

(MUĞLA) - Bodrum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Çamlık Mahallesi'nde bulunan Çamlık Cami önündeki meydanda düzenleme çalışmaları başlatıldı.

Bodrum Belediyesi tarafından Çamlık Mahallesi'nde yaklaşık 3 bin metrekarelik alanda yürütülen çalışmalar kapsamında cami önündeki meydan ve meydana bağlanan yollarda kumlu parke kaplama uygulaması gerçekleştiriliyor. Çalışmalarla meydan ve bağlantı yollarının daha düzenli, güvenli ve konforlu hale getirilmesi hedeflenirken, bölgenin estetik görünümünün de güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince titizlikle sürdürülen çalışmaların tamamlanmasının ardından Çamlık Cami önündeki meydan ve bağlantı yolları, vatandaşların daha güvenli ve konforlu şekilde kullanabileceği bir görünüme kavuşacak.

Bodrum Belediyesi, ilçe genelinde ihtiyaç duyulan noktalarda üstyapı ve çevre düzenleme çalışmalarını planlama doğrultusunda sürdürerek kent estetiğini güçlendirmeye ve vatandaşların yaşam kalitesini artırmaya yönelik hizmetlerine devam edecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bodrum'da Çamlık Cami Önündeki Meydan Düzenleniyor - Son Dakika

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