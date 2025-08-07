Bodrum'da Çevre Kirletene Cezalar Kesildi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde çevreyi kirletenlere kameralarla tespit edilip cezai işlem uygulandı.

Bodrum Belediyesinden yapılan açıklamada, Zabıta Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin koordineli olarak yürüttüğü çalışmalar kapsamında, ilçenin farklı noktalarına yerleştirilen güvenlik kameraları sayesinde bahçe atıkları, hafriyat ve çeşitli atıkları gelişigüzel doğaya bırakan kişi ve işletmeler tespit ediliyor.

Rutin devriyelerinin yanı sıra güvenlik kameralarını takip eden ekipler, kaçak döküm yaparak Bodrum'un kent dokusunu bozan ve doğal güzelliklerini gölgelemeye yönelik girişimlerde bulunan kişi ve işletmelere cezai işlem uyguluyor.

Bu kapsamda 2025 yılı içerisinde gerçekleştirilen 275 işlemde 10 milyon 218 bin lira cezai işlem uygulandı.