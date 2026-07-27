Bodrum Belediyesi\'nin ücretsiz yüzme kursları devam ediyor

(MUĞLA) - Bodrum Belediyesi'nin 5-13 yaş arası çocuklara yönelik düzenlediği ücretsiz yaz yüzme kursları devam ediyor. Yaz dönemi boyunca iki etap halinde planlanan kurslardan bu yıl yaklaşık bin çocuğun faydalanması hedefleniyor.

Bodrum Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü tarafından yürütülen ücretsiz yaz yüzme kurslarının temmuz ayında başlatılan ilk etabı yoğun ilgiyle sürerken, ağustos ayında gerçekleştirilecek ikinci etap için başvuru süreci de tamamlandı.

ÇOCUKLAR GÜVENLİ VE NİTELİKLİ EĞİTİMLE BULUŞUYOR

Bu yıl kurslar, Bodrum Belediyesi'nin kendi eğitmenleri ve cankurtaranları eşliğinde, tamamen belediyenin kendi imkanlarıyla gerçekleştiriliyor. Çocukların eğitimlere daha iyi odaklanabilmesi amacıyla veliler havuz alanına alınmıyor. Ancak bekleme alanındaki ekranlar sayesinde, havuzun farklı noktalarına yerleştirilen kameralar aracılığıyla çocuklar anlık olarak takip edilebiliyor.

Bodrum Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürü Mehmet Eroğlu, ücretsiz yüzme kurslarının bu yıl ikinci kez düzenlendiğini belirterek, Belediye Başkanı Tamer Mandalinci'nin öncülüğünde sürdürülen kursların vatandaşlardan yoğun ilgi gördüğünü ifade etti.

Havuzun belediye personeli tarafından düzenli olarak temizlendiğini, hijyen koşullarının titizlikle sağlandığını aktaran Eroğlu, havuz suyunun her ay akredite bir firma tarafından analiz edildiğini ve sonuçların bekleme salonundaki panoda vatandaşların bilgisine sunulduğunu kaydetti.

ÇOCUKLARDAN KURSLARA TAM NOT

Kursa katılan çocuklar, eğitimlerden büyük memnuniyet duyduklarını, eğitmenleri ve arkadaşlarıyla keyifli zaman geçirdiklerini belirtti. Çocuklar, kurs sayesinde yüzmeyi daha iyi öğrendiklerini, kardeşleriyle de paylaştıklarını ve kendilerine bu imkanın sunulmasından dolayı mutlu olduklarını ifade ederek eğitmenlerine ve Mandalinci'ye teşekkür etti.

Bodrum Belediyesi, çocukların sporla iç içe büyümesini destekleyen sosyal belediyecilik anlayışıyla her çocuğun nitelikli ve güvenli eğitim olanaklarına erişebilmesi için çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor.