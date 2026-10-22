Bodrum\'da Cumhuriyet\'in 103. yılı fener alayı ve konserlerle kutlanacak

(MUĞLA) - Bodrum'da Cumhuriyet Bayramı, resmi törenlerin yanı sıra fener alayları ve konserlerle kutlanacak. Bodrum merkezde Dedublüman, Turgutreis'te ise Fettah Can sahne alacak. Fener alayları 29 Ekim Perşembe günü saat 19.23'te iki ayrı noktada başlayacak.

Bodrum'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Kutlamalar kapsamında Bodrum Kaymakamlığı tarafından 28 Ekim Çarşamba günü saat 13.00'te belediye meydanında Atatürk Anıtı'na çelenk sunma töreni düzenlenecek. 29 Ekim Perşembe günü ise saat 09.30'da Kaymakamlık makamında tebrikat töreni düzenlenecek. Saat 10.00'da Eski Otogar'dan Bodrum Kalesi'ne kortej yürüyüşü, saat 10.30'da ise Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği Sahnesi'nde 103'üncü yıl kutlama töreni gerçekleştirilecek.

FENER ALAYLARI VE KONSERLERLE BAYRAM COŞKUSU KATLANACAK

Kutlamalar, Bodrum genelinde fener alayları ve Cumhuriyet konserleriyle devam edecek. Cumhuriyet coşkusu, 29 Ekim Perşembe günü saat 19.23'te iki ayrı noktada eş zamanlı olarak başlayacak fener alaylarıyla kent sokaklarına taşınacak. Bodrum merkezde, Milta Bodrum Marina'dan başlayacak kortej, Bodrum Belediye Meydanı'nda son bulacak. Turgutreis'te ise aynı saatte yapılacak kortej yürüyüşü, Akçaalan Çok Amaçlı Salon önünden başlayarak Turgutreis Atatürk Meydanı'na kadar devam edecek.

MEYDANLARDA KONSER COŞKUSU

Fener alayının ardından saat 20.15'te Bodrum'un iki meydanında konserler düzenlenecek. Bodrum Belediye Meydanı'nda yapılacak konser etkinliğinde son dönemin ilgiyle takip edilen müzik grubu "Dedublüman" sahne alacak. Turgutreis Atatürk Meydanı'nda ise Türk pop müziğinin sevilen ismi Fettah Can dinleyicileriyle buluşacak.

Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Bodrum halkını ve kentte bulunan misafirleri Türk bayraklarıyla fener alayına ve konser alanlarına katılarak, Cumhuriyet coşkusunu paylaşmaya davet etti.