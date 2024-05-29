Muğla Bodrum'da Dalgıçlar Tarafından 200 Kilogram Atık Çıkarıldı - Son Dakika
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Muğla Bodrum'da Dalgıçlar Tarafından 200 Kilogram Atık Çıkarıldı

Muğla Bodrum\'da Dalgıçlar Tarafından 200 Kilogram Atık Çıkarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde dalgıçların gönüllü katıldığı temizlik çalışmasında denizin dibinden yaklaşık 200 kilogram atık çıkarıldı. Bodrum Belediyesi tarafından düzenlenen çevre temizliği etkinliğinde dalgıçlar tarafından çıkarılan atıklar limanda sergilendi. Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı, Bodrum'un doğasının korunması gerektiğini ve farkındalık çalışmalarının sonuç verdiğini belirtti.

29.05.2024 14:03
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde dalgıçların gönüllü katıldığı temizlik çalışmasında denizin dibinden yaklaşık 200 kilogram atık çıkarıldı.

Bodrum Belediyesince "Denize En Çok Mavi Yakışır" sloganıyla çevre temizliği etkinliği düzenlendi.

Ortakent Koyu'nda dalgıçların katıldığı etkinlikte deniz dibinden plastik ve cam şişeler, içecek kutuları ve araç lastikleri çıkarıldı.

Dalgıçlar tarafından çıkarılan yaklaşık 200 kilogram atık, botlarla kıyıya getirilerek çevre kirliliğine dikkati çekmek amacıyla bir süre limanda sergilendi.

Etkinliğe katılan Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Çelikkan, Bodrum'un mavisinin kirletilmesine izin vermeyeceklerini söyledi.

İlçenin doğasının miras değil bir sonraki kuşaklara bırakılacak emanet olduğunu dile getiren Çelikkan, "Yeşilin, mavinin ve beyazın bu kadar uyumlu olduğu bu kente sahip çıkacağız. İnşallah giderek bu atıklar azalacak. Farkındalık çalışmaları toplumda bir karşılık buluyor, gün geçtikçe çıkartılan atıklar azalmaya başladı." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Muğla Bodrum'da Dalgıçlar Tarafından 200 Kilogram Atık Çıkarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muğla Bodrum'da Dalgıçlar Tarafından 200 Kilogram Atık Çıkarıldı - Son Dakika
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