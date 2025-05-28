Bodrum'da Deniz Dibi Temizliği Etkinliği Gerçekleştirildi

(MUĞLA)- Bodrum Belediyesi tarafından "Denize En Çok MAVİ Yakışır" sloganıyla on bir yıldır düzenlenen deniz dibi temizliği etkinliğinin bu yılki üçüncü etabı Bitez'de gerçekleştirildi.

Bodrum'un mavisini korumak amacıyla yapılan temizlik etkinliğinde denizden cam ve plastik şişeler, içecek kutuları, plastik kasa ve araba lastiği gibi çok sayıda atık çıkarıldı.

Belediye Destek Hizmetleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğü organizasyonuyla belediye personelinden oluşan gönüllü dalış ekibi tarafından yürütülen etkinliğe, Belediye Başkanı Tamer Mandalinci'yi temsilen Başkan Yardımcısı Hasan Kanat Özsert, Belediye Meclis Üyesi Hüseyin Cem Köylü ve ilgili birim müdürleri katıldı. Çalışmalar sonucunda denizden 223 kilogram atık toplandı.

Etkinlik sonunda denizden çıkarılan atıklar, farkındalık oluşturmak amacıyla Bitez sahilinde sergilendi. Atıklar, geri dönüşüm işlemleri yapılmak üzere Konacık Mahallesinde bulunan 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'ne götürüldü.

Deniz dibi temizliği, 4 Haziran Çarşamba günü Ortakent Mahallesi'nde devam edecek.