Bodrum'da Deniz Dibi Temizliği, Yahşi'de Devam Etti

(MUĞLA) - Bodrum Belediyesi tarafından 12 yıldır sürdürülen deniz dibi temizliği etkinliğinin dördüncü etabı, Yahşi'de gerçekleştirildi.

Bodrum Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü organizasyonuyla "Denize En Çok Mavi Yakışır" sloganıyla çevre kirliliğine dikkati çekmek amacıyla düzenlenen deniz dibi temizliği etkinliği, Yahşi'de devam etti.

Belediye Meclis Üyesi Deniz Koca'nın da katıldığı etkinlikte belediye personelinden oluşan gönüllü dalış ekibi denizden 250 kilogram atık topladı. Atıklar, farkındalık oluşturmak amacıyla Yahşi sahilinde sergilendi ve ardından Konacık Mahallesi'nde bulunan 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'ne götürüldü.

Etkinlik, 10 Haziran Çarşamba günü Akyarlar Mahallesi'nde devam edecek.