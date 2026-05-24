Bodrum'da Deniz Temizliği ve Zeybek Gösterisi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bodrum'da Deniz Temizliği ve Zeybek Gösterisi

Bodrum\'da Deniz Temizliği ve Zeybek Gösterisi
24.05.2026 14:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dalgıçlar Bitez Sahili'nde deniz dibi temizliği sonrası Çökertme türküsüyle zeybek oynadı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, 'Denize en çok mavi yakışır' sloganıyla yapılan deniz dibi ve kıyı temizliğinin ardından dalgıçlar su altında 'Çökertme' türküsü eşliğinde zeybek oynadı. O anlar, su altı kamerasıyla görüntülendi.

Bodrum Belediyesi ile Eko Miras ekibi dalgıçları tarafından dün Bitez Sahili'nde deniz dibi temizliği yapıldı. Ekiplerin yoğun uğraşları sonucu denizden ve sahilden; araç lastiği, valiz, plastik ve cam şişeler başta olmak üzere toplam 2,5 ton katı atık çıkarıldı. Temizlik çalışmalarının ardından denizin metrelerce altında renkli görüntüler yaşandı. Dalgıçlar su altında Ege'nin simge ezgilerinden Çökertme türküsü eşliğinde zeybek oynadı. Çökertme oynayan dalgıçların keyifli anları, su altı kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: DHA

Kültür Sanat, Etkinlik, Güncel, Kültür, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bodrum'da Deniz Temizliği ve Zeybek Gösterisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Merkez Bankası’ndan kredi freni İhtiyaç ve taşıt kredilerinde büyüme limiti düşürüldü Merkez Bankası'ndan kredi freni! İhtiyaç ve taşıt kredilerinde büyüme limiti düşürüldü
Yeşilırmak’ta su seviyesi yükseldi Tehlikeye rağmen herkes köprüye akın etti Yeşilırmak'ta su seviyesi yükseldi! Tehlikeye rağmen herkes köprüye akın etti
2 genci hayattan koparan kaza Yakınları sinir krizi geçirdi 2 genci hayattan koparan kaza! Yakınları sinir krizi geçirdi
Giresun’da tır iki otomobile çarptı: 5 ölü, 6 yaralı Giresun'da tır iki otomobile çarptı: 5 ölü, 6 yaralı
CHP Kurultayı soruşturmasında 13 gözaltına alındı CHP Kurultayı soruşturmasında 13 gözaltına alındı
Kılıçdaroğlu’na memleketinde tepki: Bizim için meşru değildir Kılıçdaroğlu’na memleketinde tepki: Bizim için meşru değildir

14:15
CHP heyeti, Bakan Çiftçi ile görüştü İşte ilettikleri talep
CHP heyeti, Bakan Çiftçi ile görüştü! İşte ilettikleri talep
13:29
CHP Genel Merkezi’nde kapının önüne koltuklar koyuldu
CHP Genel Merkezi'nde kapının önüne koltuklar koyuldu
13:05
Kılıçdaroğlu cephesinden yeni açıklama: Kemal Bey kapının bu tarafının da diğer tarafının da genel başkanı
Kılıçdaroğlu cephesinden yeni açıklama: Kemal Bey kapının bu tarafının da diğer tarafının da genel başkanı
12:47
Demir kapıdan atlayan CHP’li vekil, Kılıçdaroğlu destekçilerine demediğini bırakmadı
Demir kapıdan atlayan CHP'li vekil, Kılıçdaroğlu destekçilerine demediğini bırakmadı
11:34
Mahmut Tanal elinde hortumla çatıya çıktı: Açın suyu
Mahmut Tanal elinde hortumla çatıya çıktı: Açın suyu
11:28
Özel: Ankara barlarında bodyguardlık yapan mafyatik tiplerle partiye girmeye çalıştılar
Özel: Ankara barlarında bodyguardlık yapan mafyatik tiplerle partiye girmeye çalıştılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2026 14:35:07. #7.12#
SON DAKİKA: Bodrum'da Deniz Temizliği ve Zeybek Gösterisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.