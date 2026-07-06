Bodrum Belediyesi'nden Emektar Denizcilere Vefa Ziyareti

(MUĞLA) - Bodrum Belediyesi Saha Çözüm ve Koordinasyon ekipleri, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla ilçenin denizcilik kültürüne yıllarca emek veren denizcileri ziyaret etti.

Bodrum Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'ne bağlı Saha Çözüm ve Koordinasyon ekipleri tarafından gerçekleştirilen ziyaretlerde, Bodrum'un denizcilik kültürünün önemli temsilcileri olan eski süngerciler, dalgıçlar ve kaptanlarla bir araya gelindi. Ziyaretlerde emektar denizcilere çeşitli hediyeler takdim edilirken, Belediye Başkanı Tamer Mandalinci'nin selam ve teşekkürleri de iletildi.

Samimi sohbetlerin gerçekleştiği buluşmalarda, Bodrum'un denizcilik tarihine tanıklık eden emektar denizcilerin anıları dinlenirken, kentin köklü denizcilik kültürünün yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılmasının önemine vurgu yapıldı.

"DENİZCİLİK KÜLTÜRÜNE SAHİP ÇIKMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Konuya ilişkin açıklama yapan Mandalinci, "Bodrum'un denizcilik tarihinin en önemli temsilcileri arasında yer alan emektar denizcilerimiz, alın teriyle bu kentin kimliğine ve kültürüne büyük katkı sundular. Geçmişimizi yaşatan bu değerli büyüklerimize vefa göstermek, emeklerine teşekkür etmek bizim için önemli bir sorumluluk. Denizcilik kültürümüzü geleceğe taşımaya, bu değerli mirasa sahip çıkmaya devam edeceğiz" dedi.

Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla gerçekleştirilen ziyaretlerle Bodrum'un denizcilik mirasına yıllarca emek veren isimlere teşekkür edilirken, kentin kültürel hafızasında önemli bir yere sahip olan denizcilik kültürünün yaşatılmasına ve gelecek kuşaklara aktarılmasına katkı sunulması amaçlandı.