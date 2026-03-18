Bodrum\'da Dev Çınar Ağaç Koruma Altına Alınıyor

Muğla'nın Bodrum ilçesinde dev çınar ağacının koruma altına alınması için çalışma başlatıldı.

Yakaköy Mahallesi'nde yürüyüşe çıkan doğasever Mustafa Ünlü, devasa büyüklükteki çınar ağacına rastladı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Bodrum Orman İşletme Şefliği görevlileri gönderildi.

Görevlilerce yapılan teknik incelemelerde, ağacın gövde çevresinin yaklaşık 20 metre olduğu ölçüldü. Ağacın kesin yaş tespiti, sağlık durumu ve anıt ağaç statüsüne alınması için kapsamlı çalışma başlatıldığı öğrenildi.

Çınarın etrafında tarihi su kuyusunun da yer aldığı belirtildi.