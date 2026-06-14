Bodrum'da Milli Maç Heyecanı Yaşandı - Son Dakika
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Bodrum'da Milli Maç Heyecanı Yaşandı

14.06.2026 11:39  Güncelleme: 12:04
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Bodrum Belediyesi tarafından kurulan dev ekranda vatandaşlar, A Milli Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası'ndaki Avustralya maçını büyük bir coşkuyla izledi. Maçı Belediye Başkanı Tamer Mandalinci de vatandaşlarla birlikte takip etti.

(MUĞLA) - Bodrum Belediyesi tarafından kurulan dev ekran önünde sabahın erken saatlerinde bir araya gelen vatandaşlar, A Milli Takımı'nın Dünya Kupası heyecanına ortak oldu.

2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki ilk maçına çıkan A Milli Futbol Takımı'nın Avustralya ile oynadığı karşılaşma, Bodrum Belediye Meydanı'nı dolduran vatandaşlar tarafından dev ekranda büyük bir heyecanla takip edildi. Karşılaşmayı Belediye Başkanı Tamer Mandalinci de vatandaşlarla birlikte izledi.

Mandalinci'ye Belediye Başkan Yardımcıları Kanat Özsert ve Tolga Karademir eşlik etti. Meydanı dolduran vatandaşlarla sohbet eden Mandalinci, milli heyecanı Bodrumlularla birlikte yaşadı.

Meydanda birlik ve beraberlik duygularının ön plana çıktığı organizasyonda vatandaşlar, A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası serüvenindeki ilk maçını tek yürek olarak takip etti. Meydanı dolduran kalabalık ve yaşanan coşku, renkli görüntülere sahne oldu.

A Milli Takımı sahadan 2-0 mağlup ayrıldı. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte meydanda kısa süreli bir sessizlik yaşanırken karşılaşmayı takip eden vatandaşlar, Dünya Kupası heyecanını birlikte yaşamış olmanın mutluluğu, alınan sonucun ise üzüntüsüyle meydandan ayrıldı.

Bodrum Belediyesi tarafından kurulan dev ekranın ilerleyen maçlarda da vatandaşları milli heyecan etrafında buluşturmaya devam edeceği belirtildi.

Kaynak: ANKA

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