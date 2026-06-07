Bodrum'da Dünya Çevre Günü Etkinliklerle Kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bodrum'da Dünya Çevre Günü Etkinliklerle Kutlandı

07.06.2026 11:18  Güncelleme: 11:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bodrum Belediyesi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında kortej yürüyüşü, şenlik, tohum dağıtımı, atık yağ toplama ve bitki dikim atölyesi gibi etkinlikler düzenledi. Başkan Mandalinci, sıfır atık projelerine devam edeceklerini vurguladı.

(MUĞLA) - Bodrum Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla çevre bilincinin artırılması ve sürdürülebilir yaşam alışkanlıklarının teşvik edilmesi amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Bodrum'da Dünya Çevre Günü bir dizi etkinlikle kutlandı. 5 Haziran Cuma günü Milta Bodrum Marina'dan başlayarak Belediye Meydanı'nda sona eren kortej yürüyüşüne; Muğla Büyükşehir Belediyesi İlçe Hizmetleri 1. Bölge Dairesi Başkanı Kadriye Erkal Yıldırım, Bodrum Belediye Başkan Yardımcıları Ercan Pehlivan ile Kanat Hasan Özsert, Meclis Üyesi ve Genel Koordinatör Emel Çakaloğlu, birim müdürleri, belediye personeli, Misgibi 1 Bodrum Gönüllüleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kutlamalar, 6 Haziran Cumartesi günü Umurca Parkı'nda düzenlenen şenlik programı ile sürdü. Şenliğe Bodrum Belediye Başkan Yardımcıları Tolga Karademir, Kanat Hasan Özsert ve Ercan Pehlivan, birim müdürleri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katılım sağladı.

Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından vatandaşlara yerel üretimi desteklemek amacıyla tohum dağıtımı yapılırken; Park ve Bahçeler Müdürlüğü ise çevre sevgisini aşılayan bitki dikim atölyesi düzenledi.

Şenliğin en dikkati çeken uygulamalarından İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü'nün atık sıvı yağ toplama etkinliğinde ise çevre kirliliğinin önüne geçmek amacıyla, 4 litre bitkisel atık yağ getiren vatandaşlara 1 litre yeni sıvı yağ hediye edildi.

Ayrıca Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından konteyner ve temizlik aracı boyama etkinliği de gerçekleştirildi. Gün boyunca süren çevre temalı oyunlar, yarışmalar ve atölye çalışmalarıyla vatandaşların geri dönüşüm, sıfır atık ve sürdürülebilir yaşam konularında detaylıca bilgilendirilmesi sağlandı.

Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, çevre bilincinin önemine ve belediyenin bu konudaki hedeflerine dikkati çekerek, şunları ifade etti:

"Bodrum'un eşsiz doğasını korumak, sadece bir günün değil, her günün sorumluluğudur. Sürdürülebilir bir gelecek ve daha temiz bir Bodrum için sıfır atık odaklı projelerimize hız kesmeden devam edeceğiz. Çevre politikalarımız doğrultusunda halkımızla birlikte yürümekten büyük mutluluk duyuyoruz. Etkinliklerimize katılarak doğamıza sahip çıkan tüm vatandaşlarımıza, sivil toplum kuruluşlarımıza ve çevre gönüllülerine yürekten teşekkür ediyorum."

Bodrum Belediyesi yetkilileri, sıfır atık ve iklim değişikliği ile mücadele kapsamındaki farkındalık çalışmalarına ve çevre eğitimlerine yıl boyunca devam edileceğini bildirdi.

Kaynak: ANKA

Dünya Çevre Günü, Kültür Sanat, Belediye, Bodrum, Güncel, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bodrum'da Dünya Çevre Günü Etkinliklerle Kutlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yağmur dinlemedi, Ankara Tarkan’a koştu Yağmur dinlemedi, Ankara Tarkan'a koştu
3 yaşındaki kızını rehin alan baba vurularak etkisiz hale getirildi 3 yaşındaki kızını rehin alan baba vurularak etkisiz hale getirildi
Karadeniz’de saldırıya uğrayan Türk balıkçılardan haber var Karadeniz'de saldırıya uğrayan Türk balıkçılardan haber var
İran-ABD hattında gece yarısı gerginlik zirve yaptı Füzeler peş peşe ateşlendi İran-ABD hattında gece yarısı gerginlik zirve yaptı! Füzeler peş peşe ateşlendi
Vatandaşlarla alay eden adliye personelinden pişkin sözler Vatandaşlarla alay eden adliye personelinden pişkin sözler
Hasan Can Kaya sessiz sedasız evlendi Nikah karelerine yorum yağdı Hasan Can Kaya sessiz sedasız evlendi! Nikah karelerine yorum yağdı

11:47
Van’da iki otomobil çarpıştı 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı
Van'da iki otomobil çarpıştı! 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı
11:43
Koç Holding bünyesindeki Otokoç Genel Müdürlüğü’ne silahlı saldırı
Koç Holding bünyesindeki Otokoç Genel Müdürlüğü'ne silahlı saldırı
11:34
Trump’tan yeni bir tarife savaşı başlatıyor Listede Türkiye de var
Trump'tan yeni bir tarife savaşı başlatıyor! Listede Türkiye de var
11:26
Rambo Okan, Hakan Safi’yi alnından öptü
Rambo Okan, Hakan Safi'yi alnından öptü
11:02
İYİ Parti lideri Dervişoğlu: Özel’i tutuklatmak toplumsal barışı ve huzurumuzu bozar
İYİ Parti lideri Dervişoğlu: Özel'i tutuklatmak toplumsal barışı ve huzurumuzu bozar
10:38
Bitcoin’de 2 yıl sonra bir ilk Saatler içinde milyonlar buhar oldu
Bitcoin'de 2 yıl sonra bir ilk! Saatler içinde milyonlar buhar oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.06.2026 11:56:05. #7.12#
SON DAKİKA: Bodrum'da Dünya Çevre Günü Etkinliklerle Kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.