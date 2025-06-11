Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir evin duvar boşluğunda bulunan yılan, itfaiye ekiplerince yakalanarak doğal yaşam alanına salındı.
Müskebi Mahallesi Nur Sokak'taki bir evde duvar boşluğunda yılan görüldüğü ihbarı üzerine, Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri adrese sevk edildi.
Ekipler, evin duvar boşluğundaki yılanı yakaladı. Yakalanan yılan, doğal yaşam alanına bırakıldı.
Son Dakika › Güncel › Bodrum'da Duvar Boşluğundaki Yılan Kurtarıldı - Son Dakika
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