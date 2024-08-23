Bodrum\'da Esnaf Taklit Ürün Denetimine Karşı Oturma Eylemi Yaptı

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir grup esnaf, taklit ürün denetimini engellemek için yolu ulaşıma kapatıp, oturma eylemi yaptı.

Çarşı merkezinde esnafın bir kısmının taklit ürün satışı yaptıkları bilgisi üzerine denetim yapılmak istendi.

Denetime tepki gösteren bir grup esnaf kepenk kapatıp, Bodrum Belediye Meydanı'nda toplandı.

Neyzen Tevfik Caddesi'ni saksılarla ulaşıma kapatan esnaf, oturma eylemi yaptı.

Polis ekiplerinin ikazlarına rağmen grup dağılmayınca olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Darendeli'nin ikna çabaları sonuç verdi.

Darendeli ile bir süre konuşan esnaf dağıldı.