Bodrum'da firari hükümlü yakalandı

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde, hakkında 12 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü jandarma ekiplerince yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada, hakkında 3 ayrı suçtan 12 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.İ'nin ilçede olduğu tespit edildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Turgutreis Mahallesi'nde yapılan operasyonla yakalanan hükümlü, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.