Muğla'nın Bodrum ilçesinde, hakkında 39 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 44 ayrı dosyadan 2024'ten bu yana aranan M.K'nin Bodrum'da saklandığı bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.
Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, firari hükümlü gözaltına alındı.
Adliyeye sevk edilen hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
Son Dakika › Güncel › Bodrum'da Firari Hükümlü Yakalandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?