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Bodrum'da fırtına nedeniyle ahşap tekne battı - Son Dakika
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Bodrum'da fırtına nedeniyle ahşap tekne battı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yarımadanın kuzey bölgesinde etkili olan fırtına nedeniyle 15 metre uzunluğundaki ahşap tekne battı. Yalıkavak sahili tersane bölgesinde bağlı bulunan tekne fırtına nedeniyle iskeleye çarpıp hasar gördü ve kısa süre içerisinde batmaya başladı. Ahşap teknenin kaldırılması için çalışma başlatılacak.

01.02.2024 01:12
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MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, yarımadanın kuzey bölgesinde etkili olan fırtına nedeniyle 15 metre uzunluğundaki ahşap tekne battı.

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü 29 Ocak'ta Bodrum'un kuzey bölgelerinde fırtına uyarısı yaptı. Beklenen fırtına Yalıkavak, Torba ve Göltürkbükü sahillerinde bugün sabah saatlerine kadar aralıklarla etkili oldu. Yalıkavak sahili tersane bölgesinde bağlı bulunan 15 metre uzunluğundaki bir ahşap tekne fırtına nedeniyle iskeleye çarpıp, hasar gördü. Hasar alan tekne kısa süre içerisinde sahile yakın bir noktada batmaya başladı. Yarıdan fazlası suya gömülen ahşap teknenin kaldırılması için çalışma başlatılacağı bildirildi.

Bodrum\'da fırtına nedeniyle ahşap tekne battı
Kaynak: DHA

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