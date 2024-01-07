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Bodrum'da Fırtına ve Sağanak Hayatı Olumsuz Etkiledi - Son Dakika
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Bodrum'da Fırtına ve Sağanak Hayatı Olumsuz Etkiledi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde etkili olan fırtına ve sağanak nedeniyle tekneler hasar gördü, ağaçlar devrildi ve işletmelerin tenteleri dalgalarla zarar gördü. Bodrum Belediyesi ekipleri müdahalede bulundu. Fırtınanın akşam saatlerinde yerini aralıklarla sağanağa bırakması bekleniyor.

Bodrum\'da Fırtına ve Sağanak Hayatı Olumsuz Etkiledi
07.01.2024 - 17:31,
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde etkili olan fırtına ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Sabah saatlerinden bu yana fırtına ve sağanak etkisini sürdürdü. Yarımadanın bazı bölgelerinde tekneler hasar gördü, bazı tekneler bağlı bulundukları yerden ayrılarak sürüklendi.

Bazı ağaçların devrildiği, dallarının kırıldığı ilçede, Kumbahçe ve Gümbet mahallelerinde sahile yakın noktalardaki işletmelerin tenteleri dalgalarla hasar aldı.

Bodrum Belediyesi ekiplerince ağaçların devrildiği noktalara müdahale edildi.

Bodrum'da fırtınanın akşam saatlerinde etkisini kaybederek yerini aralıklarla sağanağa bırakması bekleniyor.

Kaynak: AA
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