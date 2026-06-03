Bodrum'da Fiyat Denetimleri Başladı - Son Dakika
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Bodrum'da Fiyat Denetimleri Başladı

03.06.2026 00:13
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Ticaret Bakanlığı, yaz sezonunda Bodrum Yalıkavak'ta denetim yaparak haksız fiyat artışlarını kontrol ediyor.

(ANKARA) - Ticaret Bakanlığı Basın Danışmanı Bekir Kaplan, yaz sezonunun başlamasıyla birlikte turizm bölgeleri ve tatil beldelerinde denetimlerin yoğunlaştırıldığını açıkladı. Bodrum Yalıkavak'ta bir işletmede yapılan denetimde 3 ürün için haksız fiyat artışı, 4 ürün için ise fiyat etiketi mevzuatına aykırılık nedeniyle işlem yapıldı.

Kaplan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yaz sezonunun başlamasıyla birlikte özellikle turizm bölgeleri ve tatil beldelerinde denetimlerimizi yoğunlaştırmış bulunuyoruz. Bodrum Yalıkavak'ta faaliyet gösteren söz konusu işletmede Ticaret Bakanlığı İl Müdürlüğümüzce gerçekleştirilen denetimlerde; 3 ürün için Haksız Fiyat Artışı kapsamında tutanak düzenlenmiş, ayrıca 4 ürün için Fiyat Etiketi Yönetmeliği'ne aykırılık nedeniyle idari işlem uygulanmıştır. Ticaret Bakanlığı olarak, tüketicilerimizin haklarını korumaya, fırsatçılıkla mücadele etmeye ve vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamasını önlemeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA

Ticaret Bakanlığı, Ekonomi, Bodrum, Turizm, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bodrum'da Fiyat Denetimleri Başladı - Son Dakika

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