Bodrum Belediyesi Ekiplerinden Gece Mesaisi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bodrum Belediyesi Ekiplerinden Gece Mesaisi

12.07.2026 14:12  Güncelleme: 15:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bodrum Belediyesi ekipleri, gündüz trafiğini aksatmamak için orta refüjlerdeki budama, ot biçme ve temizlik çalışmalarını gece saatlerinde yapıyor. Son üç ayda 218 bin metrekare yeşil alanda bakım gerçekleştirildi.

(MUĞLA) - Bodrum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, orta refüjlerde planlanan budama, ot biçme ve temizlik çalışmalarını gündüz saatlerinde oluşan yoğun trafik nedeniyle gece saatlerinde gerçekleştiriyor.

Bodrum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, son çalışmasında Yokuşbaşı Mahallesi'nden başlayarak Emin Anter Bulvarı boyunca Torba Kaynar mevkii Polis Kontrol Noktası'na kadar uzanan orta refüjde budama, ot biçme ve temizlik çalışmaları gerçekleştirdi. Trafiğin olumsuz etkilenmemesi amacıyla gece saatlerinde planlanan çalışma kapsamında 150 personel ve 23 araç görev aldı.

Gece saat 00.00'da başlayan çalışmalar, gerekli trafik ve iş güvenliği önlemleri alınarak araç trafiğinin kontrollü şekilde tek şerit üzerinden sağlanmasıyla sabahın ilk ışıklarına kadar sürdü.

Çalışmaları yerinde takip eden Park ve Bahçeler Müdürü Benian Bilgi, bu yıl yağışın mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle otların hızla büyüdüğünü ve birçok noktada ikinci kez ot biçme çalışması gerçekleştirdiklerini belirtti.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, son üç aylık süreçte ilçe genelinde 218 bin 213 metrekare yeşil alanda ot temizliği ve bakım çalışması gerçekleştirirken, 296 bin 18 metre yol ve kaldırım hattında ise ot temizliği yaptı.

Yetkililer, yeşil alanların düzenli bakımının sağlanması amacıyla yürütülen çalışmaların, belirlenen program doğrultusunda ilçe genelinde devam edeceğini bildirdi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güncel, Bodrum, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bodrum Belediyesi Ekiplerinden Gece Mesaisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul’daki aile dehşetinin detayları ortaya çıktı İstanbul'daki aile dehşetinin detayları ortaya çıktı
ABD’den İran’a iki şart Tahran’da iç çekişme iddiası ABD’den İran’a iki şart! Tahran'da iç çekişme iddiası
Felaketin en acı tablosu Acil durum koduyla yüzlerce mezar kazıldı Felaketin en acı tablosu! Acil durum koduyla yüzlerce mezar kazıldı
Çankaya Belediyesi’ne operasyon Başkan Hüseyin Can Güner dahil 36 gözaltı kararı var Çankaya Belediyesi’ne operasyon! Başkan Hüseyin Can Güner dahil 36 gözaltı kararı var
Ela Rümeysa Cebeci ve Sadettin Saran hakkında iddianame tamamlandı İşte istenen cezalar Ela Rümeysa Cebeci ve Sadettin Saran hakkında iddianame tamamlandı! İşte istenen cezalar
Cumhurbaşkanı Erhürman Taburcu oldu Cumhurbaşkanı Erhürman Taburcu oldu

15:43
Haluk Levent hakkında gözaltı kararı
Haluk Levent hakkında gözaltı kararı
15:20
7 yıl boyunca eşinin parmaklarını ısırdı Doktorların bile beklemediği mucize gerçek oldu
7 yıl boyunca eşinin parmaklarını ısırdı! Doktorların bile beklemediği mucize gerçek oldu
15:04
Marmaray’da pes dedirten görüntü Yolculara aldırış etmeden barfiks çekti
Marmaray'da pes dedirten görüntü! Yolculara aldırış etmeden barfiks çekti
14:54
Milli parkta dehşet Öfkeli bizon turisti metrelerce havaya fırlattı
Milli parkta dehşet! Öfkeli bizon turisti metrelerce havaya fırlattı
14:30
ABD’li Senatör Graham’ın ölmeden önce Türkiye için söyledikleri yeniden gündemde
ABD'li Senatör Graham'ın ölmeden önce Türkiye için söyledikleri yeniden gündemde
14:10
Dünya Kupası’ndan elendi, soluğu Türkiye’de aldı 600 bin liralık hesap ödedi
Dünya Kupası'ndan elendi, soluğu Türkiye'de aldı! 600 bin liralık hesap ödedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2026 15:52:51. #7.12#
SON DAKİKA: Bodrum Belediyesi Ekiplerinden Gece Mesaisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.