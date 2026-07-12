Bodrum Belediyesi Ekiplerinden Gece Mesaisi

(MUĞLA) - Bodrum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, orta refüjlerde planlanan budama, ot biçme ve temizlik çalışmalarını gündüz saatlerinde oluşan yoğun trafik nedeniyle gece saatlerinde gerçekleştiriyor.

Bodrum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, son çalışmasında Yokuşbaşı Mahallesi'nden başlayarak Emin Anter Bulvarı boyunca Torba Kaynar mevkii Polis Kontrol Noktası'na kadar uzanan orta refüjde budama, ot biçme ve temizlik çalışmaları gerçekleştirdi. Trafiğin olumsuz etkilenmemesi amacıyla gece saatlerinde planlanan çalışma kapsamında 150 personel ve 23 araç görev aldı.

Gece saat 00.00'da başlayan çalışmalar, gerekli trafik ve iş güvenliği önlemleri alınarak araç trafiğinin kontrollü şekilde tek şerit üzerinden sağlanmasıyla sabahın ilk ışıklarına kadar sürdü.

Çalışmaları yerinde takip eden Park ve Bahçeler Müdürü Benian Bilgi, bu yıl yağışın mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle otların hızla büyüdüğünü ve birçok noktada ikinci kez ot biçme çalışması gerçekleştirdiklerini belirtti.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, son üç aylık süreçte ilçe genelinde 218 bin 213 metrekare yeşil alanda ot temizliği ve bakım çalışması gerçekleştirirken, 296 bin 18 metre yol ve kaldırım hattında ise ot temizliği yaptı.

Yetkililer, yeşil alanların düzenli bakımının sağlanması amacıyla yürütülen çalışmaların, belirlenen program doğrultusunda ilçe genelinde devam edeceğini bildirdi.