Bodrum'da Geleneksel Yılbaşı Kokteyli Düzenlendi

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(MUĞLA) - Bodrum Belediyesi, ilçede yaşayan uluslararası topluluğun katılımıyla Geleneksel Yılbaşı Kokteyli düzenledi.

Bodrum Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak ilçede yaşayan yabancı vatandaşlar için düzenlenen Yılbaşı Kokteyli, Bodrum Belediyesi Trafo Kafe'de dün gerçekleşti. Bodrum Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün iş birliğiyle organize edilen etkinliğe, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci'yi temsilen Meclis üyesi Kanat Hasan Özsert, ilçede ikamet eden farklı uluslardan vatandaşlar ve basın mensupları katıldı.

Noel ağacı ve ışıklandırmalarla süslenen Trafo Kafe, gece boyunca renkli anlara sahne oldu. DJ performansıyla başlayan etkinlikte, Meclis Üyesi Kanat Hasan Özsert, duygu ve düşüncelerini paylaştı. Özsert, şöyle konuştu:

"Belediye Başkanımız Sayın Tamer Mandalinci bugün bizlerle birlikte olamadı ancak sevgilerini ve en güzel dileklerini size iletmemi rica etti. Bugün bu özel gecede sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyorum zira bu gecenin benim için özel bir anlamı olduğunu ifade etmek isterim. Dublin'de doğmuş ancak tüm hayatımı Bodrum'da geçirmiş biri olarak sizlerle aynı deneyimi yaşıyorum. Bugün bu özel gecede hepimiz Bodrum için aynı tutkuyu paylaşıyoruz. Bu arada geçmiş Noel'inizi ve yeni yılınızı kutlarım. Umarım bu özel geleneksel etkinlik, her yıl gerçekleşmeye devam eder. Bodrum sizlerle daha güzel."

Konuşmaların ardından geleneksel yılbaşı pastası kesilirken, gecede sanatçı Meltem Işın sahne aldı. Gece geç saatlere kadar süren etkinlik; dostluk, sevgi, birlik ve beraberlik mesajlarıyla son buldu.