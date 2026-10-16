Bodrum'da genci kurtaran kamyonet sürücüsü gence tokat attı, anlar kameraya yansıdı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde skuter kazasını önleyen kamyonet sürücüsünün, sonrasında aracından inip gence tokat atması güvenlik kamerasına yansıdı.

Gümbet Mahallesi'nde ara sokakta skuterle yokuş aşağı ilerleyen genç, duramayarak kontrolsüz şekilde İnönü Caddesi'ne çıktı.

Bu sırada caddede seyir halindeki kapalı kasa kamyonetin sürücüsü, gence çarpmamak için ani manevra yaptı.

Kazanın son anda önlenmesinin ardından kamyonetini durduran sürücü, yanına gidip tartıştığı gence tokat attı.

Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle sakinleştirilen sürücü, olay yerinden uzaklaştı.

Yaşananlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı.