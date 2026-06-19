Bodrum'da Göçmen Kaçakçılarına Operasyon - Son Dakika
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Bodrum'da Göçmen Kaçakçılarına Operasyon

Bodrum\'da Göçmen Kaçakçılarına Operasyon
19.06.2026 20:34
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Bodrum'da düzenlenen operasyonda 7 göçmen kaçakçısı tutuklandı, 50 kaçak göçmen kurtarıldı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde polisin göçmen kaçakçılarına yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli, tutuklandı.

Bodrum'da 17 Haziran'da iki ayrı olayda, toplam 50 kaçak göçmen kurtarıldı. Muğla Emniyet Müdürlüğü ekipleri göçmen kaçakçılığı şüphelilerini yakalamak için Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçti. Bu kapsamda yapılan eş zamanlı operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen şüpheliler C.Ö., A.Ö., H.H., H.İ., A.A. H.D.E. ve V.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: DHA

Operasyon, Güvenlik, Politika, 3. Sayfa, Göçmen, Bodrum, Güncel, Son Dakika

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