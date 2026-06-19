Bodrum'da Yeni Modern Tuvaletler Hizmete Alındı

(MUĞLA)- Bodrum Belediyesi, vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda Gümüşlük ve Kumbahçe'de umumi tuvaletleri yenileyip yeni kullanım alanları oluşturdu.

Belediye Başkanı Tamer Mandalinci'nin saha ziyaretleri sırasında vatandaşlar tarafından iletilen taleplerin ardından, Gümüşlük Mahallesi'nde taksi durağı yanında bulunan tuvaletin yenilenmesine yönelik çalışmalar başlatıldı. Destek Hizmetleri Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen çalışmalar kapsamında mevcut yapı kaldırılarak yerine 21 metrekare kapalı alana sahip yeni nesil modern konteyner tuvalet yerleştirildi. Kadın, erkek, engelli tuvaleti ve bebek bakım odasından oluşan 4 bölmeli yapı vatandaşların kullanımına sunuldu.

Kumbahçe Mahallesi Halikarnas İskele mevkiinde ise Destek Hizmetleri Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü iş birliğinde bölgede ilk kez umumi tuvalet hizmeti hayata geçirildi. Modern ve erişilebilir şekilde tasarlanan tuvaletlerde hijyen standartlarını artırmaya yönelik uygulamalar hayata geçirilirken, "Temiz Tuvalet Hareketi" kapsamında yerleştirilen bilgilendirme görselleriyle ortak kullanım alanlarının temiz kullanılması konusunda farkındalık oluşturulması hedefleniyor.

Bodrum Belediyesi'nin yeni umumi tuvaletlerin hizmete alınmasına yönelik çalışmalarını program dahilinde sürdüreceği bildirildi.