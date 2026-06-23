Bodrum Belediyesi, Denetime Kendi İşletmesinden Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bodrum Belediyesi, Denetime Kendi İşletmesinden Başladı

23.06.2026 10:58  Güncelleme: 12:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bodrum Belediyesi, ilçe genelinde ses ve gürültü denetimlerine kendi bünyesindeki Müskebi Düğün Salonu'ndan başladı. Limitör cihazı uygulamasıyla müzik yayınlarının yasal sınırlarda yapılması sağlanırken, kurallara uymayanlara idari yaptırım uygulanacağı bildirildi.

(MUĞLA) - Bodrum Belediyesi, ilçe genelinde sürdüreceği ses ve gürültü denetimlerine, kendi bünyesinde faaliyet gösteren Müskebi Düğün Salonu'ndan başladı.

Zabıta Müdürlüğü Ses ve Gürültü Denetim Amirliği ekipleri tarafından yürütülen çalışma kapsamında Müskebi Düğün Salonu'ndaki ses sistemleri kontrol edilerek limitör cihazı uygulaması hayata geçirildi. Böylece müzik yayınlarının yasal sınırlar içerisinde yapılması sağlanırken, çevreye verilebilecek gürültünün önüne geçilmesi hedeflendi.

Bodrum Belediyesi, ilçe genelindeki işletme ve düğün salonlarında uygulanacak kuralları önce kendi işletmesinde hayata geçirerek denetim sürecini başlatmış oldu.

Ekipler tarafından yapılan bilgilendirmelerde, yüksek sesle yayın yapan işletmeler ve düğün salonlarında limitör kullanımının zorunlu olduğu hatırlatılırken, kurallara uyulmaması halinde 2872 Sayılı Çevre Kanunu kapsamında idari yaptırım uygulanacağı belirtildi.

Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen ses ve gürültü denetimlerinin ilçe genelindeki diğer işletme ve düğün salonlarında da belirlenen program doğrultusunda devam edeceği bildirildi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Belediye, Bodrum, Güncel, Müzik, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bodrum Belediyesi, Denetime Kendi İşletmesinden Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Milyonlarca sürücüye kritik uyarı Ehliyetinize hemen bakın, iptal olabilir Milyonlarca sürücüye kritik uyarı! Ehliyetinize hemen bakın, iptal olabilir
Anne-babasının gidere düştüğünü ihbar etti, gerçek telefonda ortaya çıktı Anne-babasının gidere düştüğünü ihbar etti, gerçek telefonda ortaya çıktı
Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, AK Parti’ye geçti Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, AK Parti'ye geçti
Fenerbahçe’de iki ayrılık birden Livakovic ve İrfan Can yolcu Fenerbahçe'de iki ayrılık birden! Livakovic ve İrfan Can yolcu
Piknikte tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü Piknikte tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü
Tüm dengeleri değiştirecek iddia: Mansur Yavaş’tan “İmamoğlu’nun güdümündeki partide yer almam“ resti Tüm dengeleri değiştirecek iddia: Mansur Yavaş'tan "İmamoğlu'nun güdümündeki partide yer almam" resti

11:16
Bahçeli’yi küplere bindiren rapor: Herkes ayağını denk alacak, haddini bilecek
Bahçeli'yi küplere bindiren rapor: Herkes ayağını denk alacak, haddini bilecek
11:06
İşin altından para çıktı Milli Takım’da Hacıosmanoğlu’nu koltuğundan edecek skandal
İşin altından para çıktı! Milli Takım'da Hacıosmanoğlu'nu koltuğundan edecek skandal
11:05
Kılıçdaroğlu mu Özel mi 26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz
Kılıçdaroğlu mu Özel mi? 26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz
11:02
İstanbul merkezli 9 ilde akaryakıt operasyonu 6 şirkete el konuldu, 10 şirkete kayyum atandı
İstanbul merkezli 9 ilde akaryakıt operasyonu! 6 şirkete el konuldu, 10 şirkete kayyum atandı
10:56
Olay iddia: Güllü’nün kızı Tuğyan ile Ümitcan Uygun mektuplaşıyor
Olay iddia: Güllü'nün kızı Tuğyan ile Ümitcan Uygun mektuplaşıyor
10:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan son dönemin en sert talimatı Parti, meclis ve kabineye net çizgiler çekti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dönemin en sert talimatı! Parti, meclis ve kabineye net çizgiler çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2026 12:11:56. #.0.5#
SON DAKİKA: Bodrum Belediyesi, Denetime Kendi İşletmesinden Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.