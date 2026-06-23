Bodrum Belediyesi, Denetime Kendi İşletmesinden Başladı

(MUĞLA) - Bodrum Belediyesi, ilçe genelinde sürdüreceği ses ve gürültü denetimlerine, kendi bünyesinde faaliyet gösteren Müskebi Düğün Salonu'ndan başladı.

Zabıta Müdürlüğü Ses ve Gürültü Denetim Amirliği ekipleri tarafından yürütülen çalışma kapsamında Müskebi Düğün Salonu'ndaki ses sistemleri kontrol edilerek limitör cihazı uygulaması hayata geçirildi. Böylece müzik yayınlarının yasal sınırlar içerisinde yapılması sağlanırken, çevreye verilebilecek gürültünün önüne geçilmesi hedeflendi.

Bodrum Belediyesi, ilçe genelindeki işletme ve düğün salonlarında uygulanacak kuralları önce kendi işletmesinde hayata geçirerek denetim sürecini başlatmış oldu.

Ekipler tarafından yapılan bilgilendirmelerde, yüksek sesle yayın yapan işletmeler ve düğün salonlarında limitör kullanımının zorunlu olduğu hatırlatılırken, kurallara uyulmaması halinde 2872 Sayılı Çevre Kanunu kapsamında idari yaptırım uygulanacağı belirtildi.

Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen ses ve gürültü denetimlerinin ilçe genelindeki diğer işletme ve düğün salonlarında da belirlenen program doğrultusunda devam edeceği bildirildi.