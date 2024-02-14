Bodrum'da Halk Plajında Temizlik Yapıldı - Son Dakika
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Bodrum'da Halk Plajında Temizlik Yapıldı

Bodrum\'da Halk Plajında Temizlik Yapıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Bodrum Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü ve Türkiye Çevre Eğitim Vakfı Muğla Şubesi iş birliğinde Yalı Mahallesi Gerenkuyu Halk Plajı'nda temizlik yapıldı. TÜRÇEV Muğla Şubesi üyeleri, Bodrum Belediyesi personeli ve Saliha Veysel Oktay Ortaokulu öğrencileri tarafından yaklaşık iki saat süren çalışmada toplanan atıklar ayrıştırılarak atık merkezine götürüldü. Bu program kapsamında yılda dört kez yapılan çalışmalarla deniz çöpü sorunuyla mücadele edilmektedir.

14.02.2024 12:01
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde halk plajında toplanan atıklar ayrıştırılarak atık merkezine götürüldü.

Deniz Çöpü İzleme Programı kapsamında, Bodrum Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü ve Türkiye Çevre Eğitim Vakfı Muğla Şubesi iş birliğinde Yalı Mahallesi Gerenkuyu Halk Plajı'nda temizlik yapıldı.

Etkinliğe TÜRÇEV Muğla ?ubesi üyeleri, Bodrum Belediyesi Destek Hizmetleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğü personeliyle Saliha Veysel Oktay Ortaokulu'ndan öğrenciler katıldı.

Kıyıda yaklaşık iki saat süren çalışmalarda toplanan atıklar ayrıştırılarak atık merkezine götürüldü.

Program kapsamında aynı bölgede yılda dört kez yapılan çalışmayla deniz çöpü sorunuyla mücadele amaçlanıyor.

Kaynak: AA

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